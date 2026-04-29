７人組音楽グループ・ＸＧが６月６日に、英国最大の音楽フェスティバル「Ｃａｐｉｔａｌ’ｓ Ｓｕｍｍｅｒｔｉｍｅ Ｂａｌｌ ２０２６」（ロンドンのウェンブリースタジアム）に初出演することが２９日、発表された。

同フェスは現地の人気ラジオ局「Ｃａｐｉｔａｌ」が主催し、毎年多くの世界的ポップスターが集う恒例の大型スタジアムフェス。約８万人を動員する。昨年はマライア・キャリー、ウィル・スミス、テイト・マクレー、リタ・オラらが出演。過去にはテイラー・スウィフト、アリアナ・グランデ、ジャスティン・ビーバー、エド・シーラン、ケイティー・ペリーら世界の名だたるスターが出演してきた。

今年はＸＧのほか、ナイル・ホーラン、カルヴィン・ハリス、ビービー・レクサ、ファットボーイ・スリムらがラインアップ。同フェスティバルに日本のアーティストが出演するのはＸＧが初めて。「サッカーの聖地」と呼ばれる世界最大級の屋根付きスタジアム、ウェンブリー・スタジアムでパフォーマンスする初の日本のアーティストグループとなる。

７人は２２年のデビュー以降、約２０の海外音楽フェスティバルに出演。昨年は「コーチェラ」に出演。最大規模の屋内ステージ「Ｓａｈａｒａ」（サハラ）ステージで初のトリを務めた。今年は７月に国内のフェス「フジロック」に初出演する予定。８月はに米ロサンゼルスで開催されるフェス「ＨＥＡＤ ＩＮ ＴＨＥ ＣＬＯＵＤＳ Ｍｕｓｉｃ＆Ａｒｔｓ Ｆｅｓｔｉｖａｌ」にセカンドヘッドライナーとして出演することが決まっている。

ＸＧは現在、２度目のワールドツアー「ＸＧ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ：ＴＨＥ ＣＯＲＥ」を開催中だ。米ビルボードのアルバムチャート「Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ ２００」で初のトップ１００入りしたアルバム「ＴＨＥ ＣＯＲＥ−核」を引っさげたツアーで、２月に日本公演（８都市１６公演）を開催。今後はアジア、北米、ＵＫ＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米と世界各地を巡る予定となっている。