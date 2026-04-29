◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（２９日・東京ドーム）

広島は、１８安打１１得点した２８日と同じオーダーで４月７日以来の連勝、開幕３連勝した中日戦（マツダ）以来のカード勝ち越しを狙う。

前夜は巨人・則本に対し、３回２死三塁からベテラン・菊池の先制打を起点となって打線が大暴れ。リーグ３連覇した１８年８月２８日（東京Ｄ）の１９安打以来８年ぶりとなる巨人戦１８安打の乱れ打ちで大勝した。この日は左腕のルーキー・竹丸との初対戦となるが、スタメンに変更はなかった。今季、右打席でいまだ無安打の平川蓮外野手も「７番・中堅」に名を連ねた。

両打ちルーキーの平川は、前夜は３戦ぶりスタメンで２安打１打点。新人として球団初の１番に座った開幕戦で球団新人６５年ぶりの３打点をマークして以来の打点を挙げた。今季７安打は、すべて左打席。右打席では６打数無安打４三振と苦しんでおり、同期ドラ１から“右打席初安打”を目指す。

広島のスタメンは以下。

１（左）秋山翔吾

２（二）菊池涼介

３（遊）小園海斗

４（一）坂倉将吾

５（右）野間峻祥

６（三）佐々木泰

７（中）平川蓮

８（捕）持丸泰輝

９（投）森下暢仁