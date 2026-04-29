◇MLB マーリンズ2-1ドジャース(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)

この日、投手専念で先発した大谷翔平選手は、6回104球を投げ2失点と好投。しかし5安打4四死球と制球に苦しむ場面も目立ちました。チームも敗れ、今季初黒星。試合後に自身の投球を振り返りました。

大谷選手はまず「最初の4イニングはいいペースでしたけど、感覚的にはそこまでいいとは思っていなかったので、点の取られ方もよくなかったですし、最少失点でも全体的には感想としてはあんまりよくなかったのかなと思います」とコメント。また「あんまりいい点の取られ方ではなかったですし、毎回のようにランナーも出て攻撃に集中できるような流れを作れなかったので、悪い流れを攻撃に持ち込んでしまったのかなという反省はある」と答えました。

また制球に苦しんだ理由として、投球フォームについても言及。「ちょっと腕は下がり気味かなっていうボールの動き方していた。一番は(2回の)センターフライになったスライダーはちょっと迷いながら投げちゃったので、あれがよくなかったなとは思います」とさらに反省点を挙げました。

この日、大谷選手は今季2度目となる投手専念での出場でした。この起用法が体力温存になるかと問われると「どうですかね、個人的にはどっちでもいいというか、行けと言われた方で行きたいなとは思っていますし、チームのトータルで見たときに長いシーズンなのでDHで試してみたい選手もいるかもしれないですし、自分的にもシーズン健康な状態を保っていく上でそういう登板があるというのも、もしかしたらプラスかもわからないので、そこは完全にチームに任せていますし、行けと言われた出方でしっかり活躍できる準備をしたいなと思います」と答えました。

そして投手専念も試みながら開幕から二刀流に挑み、特に投手の成績は目覚ましい成績を残しています。それでも二刀流の難しさについて聞かれると「いい状態を維持するのはそこまで難しいことではないのかなと。悪い状態からいい状態に持っていくまでにやらなければいけないことがある中で、まずは健康を保つということが第一。ピッチングが入ってくると、やれることの少ない中で、悪いところからいい状態に改善していくことが一番難しいところなのかなとは思います」と明かしました。

さらに登板すれば規定投球回に到達し、防御率ランキングでもナ・リーグトップにランクイン。この規定投球回に対する意識については「一つの基準にはなるとは思いますし、なるべく長い回を投げれば、それだけ全員が、中継ぎ含めて健康な状態で回れる」とチーム全体の利点となると述べました。