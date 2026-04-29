名物の巨大フルーツパンケーキが絶品！「コリント 朝日店」

（左）「フルーツパンケーキ」950円、（右）「ブルーベリーバニラパンケーキ」現在は販売休止

“家庭派パンケーキ”の代表格、創業40年超えの「コリント 朝日店（こりんと あさひてん）」。名物の巨大パンケーキは全10種類で、トースト＆サンドイッチやフルーツジュースもあわせると、メニューは60種以上にもなるんです！

「コリント 朝日店」のパンケーキはちょっと変わっていて、上下二枚重ねではなく、一枚ずつ二つ折りになっています。2種類のパンケーキミックスをオリジナル配合しているそうで、焼き上がった生地はふっくらもっちり、そしてしっとりとしています。

はちみつ・メープル・抹茶の3種類のシロップがありますが、フルーツパンケーキには、特に抹茶味がおすすめ。フルーツの甘みと抹茶の渋さがベストマッチです！

もえあずコメント

昔ながらの喫茶店なのに、フルーツ山盛りのパンケーキがとんでもなく映える名店！ SNSどころか携帯で写真を撮る文化もなかった時代からこのビジュアルだったというのも驚きです。見た目だけじゃなく味も本格派で、しかもボリューム満点でコスパ最高です！ 店内には昭和歌謡が流れていて、はじめて行ってもなんだか懐かしさを感じる老舗喫茶です。

※パンケーキは16時LOとなりますので、ご注意ください。

■参照記事：名物、巨大パンケーキ【大食いアイドルもえのあずきの絶品グルメ5】（更新日：2018.06.19）



最高ランクのA5黒毛和牛をとことん満喫♪「食べ放題 すき焼き十二天 広尾」

ランチタイム「すき焼き食べ放題 60分」7700円（1人前） ※ディナータイムは「すき焼き食べ放題 60分」9350円（1人前）、別途サービス料12%

広尾にある「食べ放題 すき焼き十二天 広尾（たべほうだい すきやきじゅうにてん ひろお）」は、東京・丸の内に店舗を構える「すき焼き十二天」の人気メニューのひとつである“和牛のすき焼食べ放題”に特化した専門店です。

扱うお肉は全国各地から厳選したA5ランクかつ、サシの最高位である12等級の最高級黒毛和牛のみ。常陸牛、山形牛、松阪牛のほか、宮崎や鹿児島などその時期やタイミングに合わせた黒毛和牛がお目見えします。お肉は注文ごとにカットされ、切りたての新鮮な状態でサーブされます。

食べ放題セットの季節野菜と生卵ももちろんおかわり自由です！ 卵は大分・別府の「蘭王」を使用。鮮やかなオレンジ色と確かなコク&濃厚さが特徴のこだわりの一品。お肉との相性も抜群です。

もえあずコメント

めちゃくちゃ上質なA5ランクの和牛が食べ放題という夢のようなすき焼き屋さん。店員さんが丁寧に作ってくれはるから見た目も美しくて心も満たされます。こんなにたくさん食べるもえあずのこともいつも歓迎してくれはる心の広いお店です。ブランドたまごやごはんなども食べ放題やから満足度がすごくて、本当に幸せな気持ちになります。

■食べ放題 すき焼き十二天 広尾

（たべほうだい すきやきじゅうにてん ひろお）

住所：東京都渋谷区広尾5-4-16 EAT PLAY WORKS 2F

TEL：03-6455-7155

営業時間：11時30分〜14時LO、17〜22時LO(日曜、祝日は〜21時LO)※ディナーの最終入店はLOの1時間前まで

定休日：不定休

■参照記事：広尾「食べ放題 すき焼き十二天」で最高ランクのA5黒毛和牛をとことん満喫♪【大食いアイドルもえのあずきの絶品グルメ92】（更新日：2025.03.05）



超幅広のもちもちうどんを堪能！「ひもかわ桐生 池袋店」

「ひもかわ桐生（ひもかわきりゅう）」は、群馬・桐生出身のオーナーが地元のご当地うどんを広めたいとオープンさせたひもかわうどんの専門店です。2020年に東京・国立で産声をあげ、数回の移転を経て2023年にここ池袋でリニューアルを迎えました。

お店自慢のひもかわうどんがコチラ！ その幅はなんと10cmを優に超えるほど。麺の幅に対して厚みは約1〜2mm。香川県産と群馬県産の上質な小麦粉を独自ブレンドした麺は、もちもちの食感とコシの強さ、つるりとしたのどごしのよさが特徴です。

「ひもかわ桐生」では麺の種類を「ひもかわうどん（プラス110円）」、通常の「うどん」、「ひもかわうどん&うどんの相盛り」から選ぶことができます。

「ネギのつけ肉汁」990円 ※麺は「ひもかわうどん&うどんの相盛り」無料

「ひもかわ桐生」ビギナーにぜひ食べてもらいたいのがコチラの「ネギのつけ肉汁」です。

香川・伊吹島産のいりこ、鹿児島・枕崎産のカツオ節、北海道の利尻昆布と厳選したしょうゆ、さらには群馬・利根で採取された軟水で作られるこだわりのだしはまさに至極。麺は無料で2種類を食べ比べできる「ひもかわうどん&うどんの相盛り」をセレクトしてみてください♪

もえあずコメント

ここまで幅広のおうどんは他でなかなか見られない！ 驚くほど横幅の広い「ひもかわうどん」が名物のお店です。インパクト抜群で写真映えするのはもちろん、食感はとぅるとぅるもちもちでお味も本格派！ ひもかわじゃないおうどんも美味しいから、相盛りにするのがおすすめ！ おうどん好きにはたまらへんお店です。

■参照記事：ひもかわうどん専門店「ひもかわ桐生 池袋店」で超幅広のもちもちうどんを堪能♪【大食いアイドルもえのあずきの絶品グルメ91】 （更新日：2025.02.09）



ぷるぷるのクマがかわいい♪「北海道めんこい くまちゃん温泉 渋谷本館」

「北海道産 特選めんこいセット」3800円 （ディナータイム：3種の小鉢とドリンク付き）

みなさんも気になっているであろうこのくまちゃん。実は“しゃぶしゃぶ鍋のだし”なんです！ コラーゲンと食物繊維でできていて、鍋に火入れをするとくまちゃんが溶けて、ひとり分の鍋のスープに大変身。

「北海道めんこい くまちゃん温泉 渋谷本館（ほっかいどうめんこい くまちゃんおんせん しぶやほんかん）」のひとりしゃぶしゃぶ鍋のオーダー方法は4ステップ！

最初に「くまちゃん」の色を選んだら、だしの味を選びます。次は牛・豚・鶏・ジンギスカンなど全6種類のなかからメインのお肉をチョイスします。最後にラーメン・うどん・春雨・トックのなかから鍋の〆を選んでオーダー完了！

もえあずおすすめのだしは、かわいい白くまちゃんと「くまちゃん出汁・純米吟醸味噌スープ」です。メインのお肉は、北海道産の牛肉・豚肉・鶏肉・鶏つくねが一度に楽しめる「特選めんこいセット」をセレクト。

スープが溶けたらお野菜を投入します！ 鍋のぐつぐつとともに最終的には跡形もなくスープに溶け込んでしまうくまちゃんですが、こんな風にくまちゃんの顔を囲むようにして野菜を盛りつけるとよりキュート♪

※メニューは2026年4月22日現在のものです。変更になる場合もありますので、最新情報は店舗にご確認ください。

もえあずコメント

かわいすぎるくまちゃんのおだしが溶けていく様子がSNSでも話題のお店。見た目の可愛さだけじゃなく、いろんなお味のスープを選べるのも楽しいポイントです。店内にはくまちゃん耳のカチューシャも用意されていて、まるでテーマパークみたいなワクワク感。お写真をたくさん撮りたくなる楽しいお鍋体験ができます。

■参照記事：ぷるぷるのクマがしゃぶしゃぶ鍋のだしに!?「北海道めんこい鍋 くまちゃん温泉 渋谷宮益坂店」【大食いアイドルもえのあずきの絶品グルメ59】 （更新日：2022.08.07）



本場・長崎のちゃんぽんを満喫♪「長崎飯店 渋谷店」

写真左から「皿うどん（硬麺）」 単品1100円（ランチ）、「焼き餃子」単品750円、「ちゃんぽん」 単品1100円（ランチ）

「長崎飯店 渋谷店（ながさきはんてん しぶやてん）」といえば、渋谷駅西口で半世紀近く愛されてきた人気の中国料理店です。なかでも長崎県諫早（いさはや）出身のオーナーシェフ・村中博孝さんが作る、長崎県民のソウルフード「ちゃんぽん」と「皿うどん」はリピート必至のメニュー！

なかでも、100年以上の歴史をもつ長崎生まれの“ちゃんぽん”は、野菜・肉・魚介がたっぷりでボリューム満点！ 最後の1滴まで無駄にすることなく飲み干したくなるひと品です。

具材は約10種類。この豪華な山盛り、すごいでしょ♪

「長崎飯店」の「ちゃんぽん」の最大のポイントは、長崎県諫早から取り寄せているという麺を用いていることなんです。

スープは豚足・豚ガラ・鶏ガラから抽出した濃厚でコクのある“とんこつベース”。そこに牡蠣のエキスやうま味が加わることで、魚介のコクもプラスされた芳醇なスープが堪能できます！

もえあずコメント

渋谷で本格的な長崎ちゃんぽんが食べられる人気店で、もえあずはもう数え切られへんほど何度も食べています。皿うどんは硬麺と柔麺が選べてもえあずのおすすめは柔麺！ 麺以外にも、どのお料理を頼んでも本当に美味しい名店です。パリパリの春巻きと餃子もめっちゃおすすめ！

■長崎飯店 渋谷店（ながさきはんてん しぶやてん）

住所：東京都渋谷区道玄坂1-9-1 梅山ビル1F

TEL：03-3464-0528

営業時間：11時〜14時30分、17時10分〜21時LO（土曜は11時〜14時30分、ランチ営業のみ）

定休日：土曜午後、日曜・祝日

■参照記事：「長崎飯店 渋谷店」で本場・長崎のちゃんぽん&皿うどんを満喫♪【大食いアイドルもえのあずきの絶品グルメ77】 （更新日：2024.02.18）



編集部より

今回は連載100回を記念して、もえのあずきさんが特におすすめする5店を紹介しましたがいかがでしょうか？ 食べ応え抜群のメニューがたくさん！ ぜひ食べに行ってみてください。



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