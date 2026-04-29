三十三間堂や京都国立博物館、知恩院などみどころが点在する東山七条エリア。実はこの界隈には、かつて日本一の大きさを誇る大仏を安置した「方広寺大仏殿」がありました。現在は「方広寺大仏殿跡緑地公園」として、住宅街の一角に静かにその面影をとどめています。そんな人通りも少ない落ち着いた場所に「喫茶喜心 kyoto（きっさ きしん きょうと）（以下「喫茶喜心」）」はひっそりと佇んでいます。

建物は、築100年超えの大店の京町家を改装した複合施設「MAANA KIYOMIZU」。一棟のなかに宿泊施設「MAANA KIYOMIZU」、日本の手仕事を体験できる「MAANA ATELIER」などが入っています。

「喫茶喜心」の朝食は、ホテルの宿泊客はもちろん、一般の観光客にも提供されています。窓越しに見えるすっきりとしたカウンター席と清潔感あふれるスタッフの姿が絵になります。

公園の前には緑の空間が広がり、JR京都駅から車で約10分の都心にあるとは思えない景観。

カウンターの奥には、お子さま連れでもくつろぎやすいソファ席や、友人同士で囲めるテーブル席が設けられています。空間自体は広くないものの、白木の家具のやわらかな表情と計算された配置、棚にゆとりをもって飾られたセンスのよい器が、穏やかで居心地のよい雰囲気をつくり出しています。



「喜心のオムレツ 〜トマトときのこの出汁仕立て〜」2800円 「喜心ブレンドコーヒー」 650円 ※1ドリンク制

訪れた人々を魅了する「喫茶喜心」の洋朝食。なかでもおすすめは「喜心のオムレツ 〜トマトときのこの出汁仕立て〜」。季節野菜のポタージュ、喜心糀デニッシュ、季節野菜のマリネが付いた充実の内容になっています。

1人前のオムレツに卵3個。贅沢に、兵庫県丹波市の奥里から届く産みたて卵「やまぶき卵」を使います。名前のとおり山吹色の美しい「やまぶき卵」の溶き卵に野菜だしを合わせ、ふんわりと軟らかく焼き上げます。野菜だしは乾燥させたトマト、大根、ニンジン、椎茸、ゴボウ、玉ネギ、ショウガ、玄米、白インゲンなどを煮出したもの。このオーガニックな野菜だしはオムレツ以外にソースやポタージュにも使われます。

口の中でとろけるような軟らかさの卵にトマトときのこの出汁仕立てのソースを絡めていただきます。トマトの酸味、マイタケ、シイタケ、エノキなどきのこの豊かな風味、オリーブの実の塩気が野菜だしでまろやかに調えられたソースが上品な味わい。

「喜心糀デニッシュ」は、米糀を混ぜ込んで焼いたパン。デニッシュパンに特有の濃厚な重さがなく、折り込み生地がつくりだすサクサク感はそのままに、軽くてしっとりとした食感です。

季節野菜のマリネは、新鮮なレモンの果汁が野菜のみずみずしさを際立たせるさわやかな味わい。野菜は、大原など京都のものを中心に新鮮なものがセレクトされています。

添えられたポタージュも主役級のおいしさです。春はエンドウ豆（写真）、夏はニンジン、秋はカボチャで冬はコーンと季節の野菜をメインに、野菜だしで味を調えます。舌ざわりのなめらかさ、喉をするりと通る気持ちよさは裏ごし器で丁寧に裏ごししてあるから。よい食材を使って、丁寧な手仕事でつくる料理のおいしさは、心にまで沁み入ってくるようです。今回ご紹介したのは朝食ですが、喫茶のみの利用も可能です。

「喜心」は、禅宗において修行僧の食事を作る係（典座）が持つべき心構えのひとつで、喜びを持って取り組む心。ご縁を喜ぶ心。 食材の恵みに感謝する心を表す言葉。「名は体を表す」ということわざがありますが、食事をいただくなかで「喜心」を感じられる、素敵な時間を過ごせる一軒です。



■喫茶喜心 kyoto（きっさ きしん きょうと）

住所：京都府京都市東山区妙法院前側427-18

TEL：090-9958-0615

営業時間：7時30分〜13時30分（13時LO）

定休日：火・水曜

アクセス：京阪本線七条駅から徒歩約8分



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Photo：photo scape CORNER.大粼 俊典

Text：京都ライター事務所 小西尋子



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

