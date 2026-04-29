日本国籍を捨てた韓国人歌手も“ポケカ”詐欺に…大金失って五輪金の妻に「僕を捨てて」

歌手カンナムが詐欺に遭った。

去る4月28日、YouTubeチャンネル「Kangnami」には、「ポケモンカードが金になる⁉目がくらんだカンナムのカード開封」というタイトルの動画が公開された。

【写真】「妻が…」カンナムが日本国籍を捨てたワケ

この日、カンナムは新しいスタジオから挨拶をして、注目を集めた。彼は、「僕はここで始めるのが楽です。2階から降りてくる人がいないから」と語り、妻で元スピードスケート選手・五輪金メダリストのイ・サンファの顔色をうかがわずに撮影ができることを喜んだ。

その後、彼は「笑っている場合ではない。趣味がなかったが、趣味を持ってからちょうど1カ月になった」として、「本当に命をかけて楽しんだ趣味だ」と伝え、期待を高めた。

カンナムは、日本と韓国を行き来しながらカードを集め、このなかにレアアイテムがあるかどうかを確認する楽しみで1カ月を過ごしたという。ポケモンカードは希少性によって、高値で売ることもできる。

（写真＝YouTubeチャンネル「Kangnami」）カンナム

ところが、カンナムはすぐに不安を感じた。1つのパックからあまりにも多くのレアカードが出たためだ。彼は、「こんなことあり得る？」とチャンネルのプロデューサーに電話して、状況を知らせた。

すると、プロデューサーは聞くやいなや「偽物だと思う」と疑った。しかし、カンナムはこれを信じたくなくて、カードをさらに買い足し、同じ状況が繰り返されると、後になってようやく現実を受け入れた。

イ・サンファは、「良い思い出を作ったってことだよ」となだめつつ、「ビニールは燃えないゴミに捨てて」と小言を言った。

これに対し、カンナムは「僕を捨ててくれない？」と聞き返し、笑いを誘った。そして、すぐに彼は「誰か僕のお金、返してくれない？」という独り言で切なさを誘った。

（記事提供＝OSEN）

◇カンナム プロフィール

1987年3月23日生まれ、日本名は滑川康男。母が韓国人、父が日本人。2011年にアイドルグループ「M.I.B」の一員として韓国デビュー。日本国籍でも流暢な韓国語や韓国愛で人気に。2019年10月には元スピードスケート韓国代表イ・サンファと結婚。式ではイ・サンファのライバルで親友でもあった小平奈緒が、韓国語で祝福メッセージを送った。2021年10月にはユーチューブで「カンナムが日本国籍を放棄します」という動画を公開。同年12月に韓国への帰化試験合格を伝えた。