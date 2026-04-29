「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、神戸０（ＰＫ２−４）０Ｃ大阪」（２９日、ノエビアスタジアム神戸）

Ｃ大阪が、またしてもＰＫ戦の末に「阪神ダービー」を制した。両チームとも９０分を通じて得点が生まれず、勝負の行方はＰＫ戦へ。開幕Ｇ大阪戦（２月７日）以来、１２試合ぶりに先発したキム・ジンヒョンが神戸の３人目のＤＦ永戸勝也を止めた。４人目のＦＷパトリッキのシュートは枠外。４−２でＰＫ戦を制し、今季の神戸との対決を、３月２２日のホームに続きＰＫ戦で制した。

前節から先発１１人全員を代える究極のターンオーバー制を採用。アーサー・パパス監督は「公式戦で一緒にプレーをしていない選手も多い中で、試合が進むにつれどんどんリズムが良くなることを期待していた。ジンヒョンがビッグセーブをしてくれて、後半のパフォーマンスも良くなった」と選手を褒めた。

アウェーのＣ大阪ゴール裏側で行われたＰＫ戦前のこと。神戸のスタッフ３人がＣ大阪サポーターへ、応援旗をゴールの視界に入らないように分散させる対応をとった。

勝利の立役者となったキム・ジンヒョンは「選手にとっては、ピッチに立つことが１番大事。ＧＫは０点で抑えないといけないポジションなので、久しぶり（の出場）ですけど自分らしく試合ができました」と胸を張った。