「デイリースポーツ賞」（２９日、大宮）

山崎歩夢（２１）＝福島・１２５期・Ｓ２＝が突っ張り先行から一気の逃走を決めて、２月の取手以来３回目のＳ級優勝を完全で果たした。２着は内を突いて伸びた窓場千加頼（京都）、３着は５番手から大外を強襲した橋本優己（岐阜）。

雨の中、山崎が意地の３連勝。人気に応えた。「雨でちょっと心配だったけど、初日に自分の走りができなかったので、意地でもリベンジしようと思っていた」。菅原と２車だったが、強い決意のもとレースに臨んだ。

スタートを取ってからは橋本の上昇を許さず突っ張り先行。そのまま加速し、窓場の猛追はあったが見事に押し切ってみせた。「あまりいい状態ではなかった初日が終わって、体の使い方とか考え直したのがうまくいった。練習を信じて、自信を持って思い通りの走りができました」とニッコリ。

今後については「徐々に力を付けてきている手応えはある。Ｇ１を取るのが目標なので、こだわっていた内容に結果も付いてくるよう、どっちも求めて行きたい」ときっぱり。進化する姿がこれから楽しみだ。