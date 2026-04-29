福間香奈女王（34）＝女流5冠＝に西山朋佳女流3冠（30）が挑むマイナビ女子オープン5番勝負第3局は29日、神奈川県藤沢市「時宗総本山 遊行寺」で指され、先手・西山が83手で勝利し、2勝1敗とした。終局は午後3時44分で、対戦成績は福間の55勝、西山の49勝となった。両者、持ち時間3時間以上の対局で午後3時44分までに終局するのは、午後3時33分に西山が勝利した2023年9月の白玲戦第3局以来2年7カ月ぶりというスピード決着だった。

振り飛車党の両者。西山が四間飛車、福間は向かい飛車と今回も相振り飛車になった。

金銀4枚による片矢倉を組んだ西山が、相手の手に乗ってその守り駒で相手飛車角を攻めた。自陣を発展させながら福間の大駒を1、2筋に押し込め、左辺での攻めに移って押し切った。藤沢市での大盤解説会に出演した井出隼平五段は「西山さんの会心譜」と称えた。

終局後、大盤解説会場に現れた西山は「勢いで指してしまったところがあった。読みが浅かったところもあった」と快勝に浮かれることなく戒めた。福間は矢倉に構えた王型が「まとめにくい形にしてしまった」と反省した。

西山が女王復位、そして女流4冠復帰へ王手をかけた。24年2月、女流名人を福間に奪われて3冠へ後退して以来、3度目の自己最多タイトルは目の前にある。第4局は5月19日、東京・将棋会館で指される。