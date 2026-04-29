◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節 清水１―２長崎（２９日・アイスタ）

Ｊ１清水はホーム長崎戦に１―２で敗れ、３連敗を喫した。前半８分、ＤＦ住吉ジェラニレショーンがＶＡＲ介入の末に退場し、数的不利に陥った。それでも同２１分、ＭＦ嶋本悠大（１９）が先制ゴールを奪った。ＭＦ弓場将輝の右サイドからのアーリークロスにＦＷ呉世勲が反応。左足のシュートは相手に２度阻まれたが、こぼれ球に嶋本が詰め、左足で押し込んだ。

１９歳の一撃は、４月５日のアウェー長崎戦（３―０）に続くプロ２得点目。同一カードでの連発に「前回対戦でも得点を決められていいイメージがあった。その流れできょうも決められると思っていた」と振り返った。

先制しながらも、その後に２失点で逆転負け。ただ、若き才能は確かな成長を示した。大津高から加入２年目。高校時代は中盤が主戦場だったが、現在はより前線での起用も増える。「突破力は高校時代にはなかった部分。成長を感じている」と手応え。今季就任の吉田孝行監督からは「若いんだから、もっと貪欲に行け」と背中を押され、思い切りの良さにも磨きがかかっている。

次戦５月２日のアウェー京都戦へ嶋本は「とにかく点とアシストを毎試合意識している。数字で結果を出して、チームを勝たせたい」と力強く誓った。ホープが連敗脱出のキーマンとなる。（伊藤 明日香）