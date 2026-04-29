3児の母・小倉優子、ママ友と作った本格手作りパン披露「パン屋さんに並んでそう」「香りまで伝わってくる気がする」の声
【モデルプレス＝2026/04/29】タレントの小倉優子が4月29日、自身のInstagramを更新。ママ友と作ったパンを公開し、話題となっている。
【写真】42歳3児のママタレ「売り物レベル」ママ友と作った本格手作りパン2種
小倉は「月に一度、ママ友と集まってパン作り」「毎回話が止まらず、手を動かしながら喋り続ける日です笑」とつづり、ママ友と作ったというパンの写真を投稿。カイザーゼンメル（オーストリア発祥の、ケシの実が載った丸くて小さいパン）と思われるパンと、クレセントロール（オーストリア発祥の三日月形のパン）と思われるパンが食卓に並んでいる様子を披露した。パンの籠の横にはスライスしたハムとレタスが準備されており、カイザーゼンメルに挟んでサンドイッチにしたものも併せて公開している。
小倉は「楽しくて、美味しかったぁ」と、投稿を結んでいる。
この投稿には「パン屋さんに並んでそう」「家でこんなちゃんとしたパン焼けるなんてすごい」「香りまで伝わってくる気がする」「売り物レベル」「めちゃくちゃ楽しそう」「パン焼きたくなってきた」などといった声が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】42歳3児のママタレ「売り物レベル」ママ友と作った本格手作りパン2種
◆小倉優子、月1回のママ友とのパン作り
小倉は「月に一度、ママ友と集まってパン作り」「毎回話が止まらず、手を動かしながら喋り続ける日です笑」とつづり、ママ友と作ったというパンの写真を投稿。カイザーゼンメル（オーストリア発祥の、ケシの実が載った丸くて小さいパン）と思われるパンと、クレセントロール（オーストリア発祥の三日月形のパン）と思われるパンが食卓に並んでいる様子を披露した。パンの籠の横にはスライスしたハムとレタスが準備されており、カイザーゼンメルに挟んでサンドイッチにしたものも併せて公開している。
◆小倉優子の手作りパンに反響
この投稿には「パン屋さんに並んでそう」「家でこんなちゃんとしたパン焼けるなんてすごい」「香りまで伝わってくる気がする」「売り物レベル」「めちゃくちゃ楽しそう」「パン焼きたくなってきた」などといった声が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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