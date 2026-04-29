安藤優子、春の炊き合わせ・ホタルイカの昆布締め…テーブルいっぱいの豪華手料理が話題「料亭みたい」「旬の食材使ってて素敵」
【モデルプレス＝2026/04/29】キャスターの安藤優子が4月29日、自身のInstagramを更新。春の食材をふんだんに使った手料理を披露し、絶賛の声が上がっている。
【写真】60代ベテランキャスター、春の炊き合わせ・無限ピーマン…豪華手料理並ぶ食卓披露
安藤は「キッチンカウンター居酒屋アンドー開店！」とつづり、手料理の写真を投稿。「店主イチオシは、春の炊き合わせ！」と、筍、若芽、蕗、湯葉、こごみの炊き合わせに始まり、ホタルイカの昆布締め生姜添え、山葵（わさび）の葉と茎の浅漬け、バゲットに載せたシラスのアヒージョ、フルーツトマトのスライス、無限ピーマン、味噌だれに漬けたローストビーフを順に紹介している。
なお、ローストビーフについては「ちょっとレア過ぎました（笑）」「多分今晩リメイクされる運命です」と、少し失敗したことを明かしている。
この投稿には「全部美味しそう」「旬の食材使ってて素敵」「料亭みたい」「贅沢な食卓」「丁寧な食事に憧れる」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】60代ベテランキャスター、春の炊き合わせ・無限ピーマン…豪華手料理並ぶ食卓披露
◆安藤優子、豪華旬の手料理公開
安藤は「キッチンカウンター居酒屋アンドー開店！」とつづり、手料理の写真を投稿。「店主イチオシは、春の炊き合わせ！」と、筍、若芽、蕗、湯葉、こごみの炊き合わせに始まり、ホタルイカの昆布締め生姜添え、山葵（わさび）の葉と茎の浅漬け、バゲットに載せたシラスのアヒージョ、フルーツトマトのスライス、無限ピーマン、味噌だれに漬けたローストビーフを順に紹介している。
なお、ローストビーフについては「ちょっとレア過ぎました（笑）」「多分今晩リメイクされる運命です」と、少し失敗したことを明かしている。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿には「全部美味しそう」「旬の食材使ってて素敵」「料亭みたい」「贅沢な食卓」「丁寧な食事に憧れる」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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