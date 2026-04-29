ドル買い反応、NY原油先物が１０２ドル台に乗せる＝ロンドン為替



ロンドン序盤、NY原油先物が買われており、足元では高値を102.57ドルまで伸ばしている。米ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）が「トランプ大統領がシチュエーションルームでの会合後、イランへの長期封鎖に備えるよう側近に指示した」とアジア午前に報じたことが原油高につながっているようだ。



足元ではいったん値動きが落ち着いた為替相場だが、再びドル買いの動きがみられている。ユーロドルは1.1695レベルとわずかに本日の安値を広げている。ポンドドルは再び1.35台割れへと軟化。ドル円は159.70台へと上昇し、ロンドン早朝につけた高値159.74レベルに接近している。ただ、原油の上昇の割には為替市場の反応は落ち着いたものとなっている。



インフレを警戒して米10年債利回りは4.345％付近から4.36％付近に上昇。欧州株は総じて軟調。一方、米株先物・時間外取引は前日の下げから小反発している。



USD/JPY 159.70 EUR/USD 1.1698 GBP/USD 1.3499

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