通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は６％台前半に落ち着く
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は６％台前半に落ち着く
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.17 6.11 4.91 6.63
1MO 6.69 5.65 5.42 6.62
3MO 7.70 5.89 6.42 6.82
6MO 8.30 6.03 7.11 7.12
9MO 8.60 6.23 7.49 7.39
1YR 8.79 6.49 7.81 7.58
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.06 9.16 7.00
1MO 6.47 8.71 6.60
3MO 7.38 9.01 6.95
6MO 8.12 9.32 7.14
9MO 8.51 9.47 7.36
1YR 8.76 9.63 7.55
東京時間16:32現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間は6.17％と１カ月6.69％を下回っている。１年にかけて明確に水準が順次上昇する形となっている。短期的な変動期待は落ち着いている。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.17 6.11 4.91 6.63
1MO 6.69 5.65 5.42 6.62
3MO 7.70 5.89 6.42 6.82
6MO 8.30 6.03 7.11 7.12
9MO 8.60 6.23 7.49 7.39
1YR 8.79 6.49 7.81 7.58
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.06 9.16 7.00
1MO 6.47 8.71 6.60
3MO 7.38 9.01 6.95
6MO 8.12 9.32 7.14
9MO 8.51 9.47 7.36
1YR 8.76 9.63 7.55
東京時間16:32現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間は6.17％と１カ月6.69％を下回っている。１年にかけて明確に水準が順次上昇する形となっている。短期的な変動期待は落ち着いている。