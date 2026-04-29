◇明治安田J1百年構想リーグEAST第13節第1日 東京V2−1鹿島（2026年4月29日 味の素スタジアム）

東京Vがここまで90分間での負けがなかった鹿島に逆転勝ちした。前半19分に先制されたが、34分にMF熊取谷一星（23）が相手のボールを奪って25メートルのループシュート。これが決まって追いつくと、40分にはMF森田晃樹（25）MF松橋優安（24）とつないで、左ウイングバックの吉田泰授（26）がヘディングで決めて勝ち越した。

熊取谷は「守備をしているときに、一瞬GKが見えた。ループシュートはあまり記憶がない。いい感じに力が抜けたし、キックは自分の武器、それ出せてよかった。鹿島が90分間で負けていないと聞いていたので、個人としてはやってやるぞと、それが守備に出た」と振りかえる。チーム最多の4点目、決勝点の吉田は試合終了間際にケガで交代、長期離脱の可能性もある。

森田も「相手のミスからだがクマが決めてくれたの大きかった。90分間気の抜けない相手、最後まで集中して守り切れた。僕たちもクローズの意識になっていて、盛り返すシーンなかったが、しっかり勝つこと最優先した。連戦の初戦、鹿島相手に勝てたのチームに自信、勢いに乗れる」と振りかえる。城福浩監督（65）も「サポーターと喜び合えたことはよかったが、残念なのは吉田、大ケガではないことを祈る。前から行っていい入りができたが、ちょっとした油断で隙を突かれた。守備の集中はほめてあげたい」と話した。