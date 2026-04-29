「ロッテ５−３楽天」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが今季初の３連勝。最大６まで膨らんでいた借金は４月７日以来の２まで減らし、この日敗れた日本ハムを抜いて４月１６日以来の５位に浮上した。

阪神から現役ドラフトで移籍した井上の移籍初スタメン、移籍初安打が千金の１発となった。１−２で迎えた四回に楽天・前田健に対して１発攻勢で攻略。先頭のポランコの右翼ポール直撃の２号ソロでまず同点。１死後、井上は左翼席へ決勝１号ソロを運んだ。

「打ったのは、スライダーです。めっちゃうれしいです。ホームランを打って逆転することができましたが、次の打席でもしっかり打てるように頑張ります」とコメントした。五回には右犠飛で追加点を奪った。

井上の安打は阪神時代の２０２４年９月２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）で打った本塁打以来。５８５日ぶりの安打＆本塁打が勝利をもたらす１発となった。

先発の西野は２０１４年９月２８日の西武戦（ベルーナ）以来となる勝利がかかっていたが、リードした直後の五回、１死一、二塁のピンチを招いたところで降板。２番手・八木が伊藤裕を三ゴロ併殺で仕留め、わずか１球でリーグトップタイの４勝目を挙げた。