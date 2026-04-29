長野vs福島 スタメン発表
[4.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第13節](長野U)
※18:00開始
主審:北沢倫章
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 31 牧野虎太郎
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
DF 16 石井光輝
DF 26 中田舜貴
MF 5 長谷川雄志
MF 10 山中麗央
MF 15 樋口叶
MF 17 忽那喬司
FW 28 藤川虎太朗
FW 51 清水蒼太朗
控え
GK 21 中野小次郎
DF 2 酒井崇一
DF 13 附木雄也
DF 24 渡邉禅
MF 19 伊藤恵亮
MF 22 吉田桂介
MF 30 野嶋圭人
FW 9 大崎舜
FW 20 加納大
監督
小林伸二
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 5 當麻颯
DF 19 藤田仁朗
DF 23 安在達弥
DF 29 土屋櫂大
MF 6 上畑佑平士
MF 20 泉彩稀
MF 96 吉田陣平
FW 8 岡田優希
FW 9 清水一雅
FW 32 永長鷹虎
控え
GK 78 チョン・ソンリョン
DF 17 藤谷匠
DF 77 千葉虎士
MF 7 芦部晃生
MF 10 針谷岳晃
MF 14 中村翼
MF 30 狩野海晟
FW 11 三浦知良
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平
※18:00開始
主審:北沢倫章
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 31 牧野虎太郎
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
DF 16 石井光輝
DF 26 中田舜貴
MF 5 長谷川雄志
MF 10 山中麗央
MF 15 樋口叶
MF 17 忽那喬司
FW 28 藤川虎太朗
FW 51 清水蒼太朗
控え
GK 21 中野小次郎
DF 2 酒井崇一
DF 13 附木雄也
MF 19 伊藤恵亮
MF 22 吉田桂介
MF 30 野嶋圭人
FW 9 大崎舜
FW 20 加納大
監督
小林伸二
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 5 當麻颯
DF 19 藤田仁朗
DF 23 安在達弥
DF 29 土屋櫂大
MF 6 上畑佑平士
MF 20 泉彩稀
MF 96 吉田陣平
FW 8 岡田優希
FW 9 清水一雅
FW 32 永長鷹虎
控え
GK 78 チョン・ソンリョン
DF 17 藤谷匠
DF 77 千葉虎士
MF 7 芦部晃生
MF 10 針谷岳晃
MF 14 中村翼
MF 30 狩野海晟
FW 11 三浦知良
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平