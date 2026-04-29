[4.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第13節](長野U)

※18:00開始

主審:北沢倫章

<出場メンバー>

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 31 牧野虎太郎

DF 4 行徳瑛

DF 7 大野佑哉

DF 16 石井光輝

DF 26 中田舜貴

MF 5 長谷川雄志

MF 10 山中麗央

MF 15 樋口叶

MF 17 忽那喬司

FW 28 藤川虎太朗

FW 51 清水蒼太朗

控え

GK 21 中野小次郎

DF 2 酒井崇一

DF 13 附木雄也

DF 24 渡邉禅

MF 19 伊藤恵亮

MF 22 吉田桂介

MF 30 野嶋圭人

FW 9 大崎舜

FW 20 加納大

監督

小林伸二

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 上田智輝

DF 5 當麻颯

DF 19 藤田仁朗

DF 23 安在達弥

DF 29 土屋櫂大

MF 6 上畑佑平士

MF 20 泉彩稀

MF 96 吉田陣平

FW 8 岡田優希

FW 9 清水一雅

FW 32 永長鷹虎

控え

GK 78 チョン・ソンリョン

DF 17 藤谷匠

DF 77 千葉虎士

MF 7 芦部晃生

MF 10 針谷岳晃

MF 14 中村翼

MF 30 狩野海晟

FW 11 三浦知良

FW 40 樋口寛規

監督

寺田周平