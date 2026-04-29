GK太田岳志が3本のPKストップ!! 京都、PK戦までもつれた熱戦制す!! G大阪もGK荒木琉偉が2本止めるも及ばず
[4.29 J1百年構想リーグWEST第13節 京都 1-1(PK5-4) G大阪 サンガS]
J1百年構想リーグWESTは29日に第13節を行い、サンガスタジアム by KYOCERAでは京都サンガF.C.とガンバ大阪が対戦。1-1のまま前後半を終えてPK戦に突入すると、京都が5-4で制した。
ホームの京都は前節C大阪戦(●0-3)から先発3人を入れ替え、MF松田天馬、MF平岡大陽、DFアピアタウィア久らを先発起用。一方、アウェーのG大阪は前節長崎戦(☆1-1)から先発6人を入れ替え、FW山下諒也、FW宇佐美貴史、MF奥抜侃志、MF鈴木徳真、DF中野伸哉、DF三浦弦太らがスターティングメンバーに名を連ねた。
立ち上がりから京都がゴールに迫る場面を作り出すも、G大阪が体を張った守備でゴールを許さず。前半17分には最終ライン裏に抜け出したMFジョアン・ペドロが右足で狙うが、GK荒木琉偉に阻まれてしまう。さらに27分には独力で運んだJ・ペドロがフィニッシュまで持ち込んだものの、シュートはゴール右に外れてしまった。
0-0のまま後半を迎えてもスコアが動かず試合が進むと、25分にG大阪ベンチが動き、宇佐美と奥抜に代えてFW南野遥海とFW食野亮太郎を投入。28分には京都が2枚替え。松田とMF平岡に代えてMF新井晴樹とMF平戸太貴をピッチへと送り込み、状況を打開しようと試みる。
PK戦もちらつき始めた終盤の後半44分、ついに試合が動く。右サイドのFWラファエル・エリアスが左サイドに展開すると、ボールを受けたのは新井。PA外から果敢に右足を振り抜くと、勢いよく飛び出したボールがネットに突き刺さり、京都が均衡を破る。
今季鳥栖から完全移籍加入した新井の移籍後初ゴールで京都がリードを奪うが、45+4分、GK太田岳志がファンブルしたボールを南野が左足で蹴り込み、G大阪が土壇場で追い付いた。
試合は1-1で前後半を終えてPK戦に突入。後攻の京都2人目J・ペドロのシュートをGK荒木琉偉、先攻のG大阪3人目のDF中谷進之介のシュートを太田がストップとPK戦でもともに譲らず。G大阪6人目のFW山下諒也を太田、京都6人目のMF平戸太貴を荒木が止めると、G大阪7人目の鈴木のシュートを太田がストップし、京都がPK戦を5-4で制した。
J1百年構想リーグWESTは29日に第13節を行い、サンガスタジアム by KYOCERAでは京都サンガF.C.とガンバ大阪が対戦。1-1のまま前後半を終えてPK戦に突入すると、京都が5-4で制した。
ホームの京都は前節C大阪戦(●0-3)から先発3人を入れ替え、MF松田天馬、MF平岡大陽、DFアピアタウィア久らを先発起用。一方、アウェーのG大阪は前節長崎戦(☆1-1)から先発6人を入れ替え、FW山下諒也、FW宇佐美貴史、MF奥抜侃志、MF鈴木徳真、DF中野伸哉、DF三浦弦太らがスターティングメンバーに名を連ねた。
0-0のまま後半を迎えてもスコアが動かず試合が進むと、25分にG大阪ベンチが動き、宇佐美と奥抜に代えてFW南野遥海とFW食野亮太郎を投入。28分には京都が2枚替え。松田とMF平岡に代えてMF新井晴樹とMF平戸太貴をピッチへと送り込み、状況を打開しようと試みる。
PK戦もちらつき始めた終盤の後半44分、ついに試合が動く。右サイドのFWラファエル・エリアスが左サイドに展開すると、ボールを受けたのは新井。PA外から果敢に右足を振り抜くと、勢いよく飛び出したボールがネットに突き刺さり、京都が均衡を破る。
今季鳥栖から完全移籍加入した新井の移籍後初ゴールで京都がリードを奪うが、45+4分、GK太田岳志がファンブルしたボールを南野が左足で蹴り込み、G大阪が土壇場で追い付いた。
試合は1-1で前後半を終えてPK戦に突入。後攻の京都2人目J・ペドロのシュートをGK荒木琉偉、先攻のG大阪3人目のDF中谷進之介のシュートを太田がストップとPK戦でもともに譲らず。G大阪6人目のFW山下諒也を太田、京都6人目のMF平戸太貴を荒木が止めると、G大阪7人目の鈴木のシュートを太田がストップし、京都がPK戦を5-4で制した。