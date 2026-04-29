田中達也暫定監督が初陣で白星! 浦和は8戦ぶりで今季4勝目…M・サヴィオ&小森の2発で川崎F撃破
[4.29 J1百年構想EAST第13節 浦和 2-0 川崎F 埼玉]
J1百年構想リーグEASTは29日に第13節を行った。浦和レッズと川崎フロンターレの対戦は、浦和が2-0で勝利した。
浦和は前日にマチェイ・スコルジャ前監督との契約を双方合意のうえで解除。百年構想リーグは、U-21チーム監督兼アシスタントコーチの田中達也氏が暫定的に指揮を執ることになった。新体制ではMF中島翔哉を今大会初めて先発で起用した。
直近7試合でPK戦による2敗も含めて7連敗を喫した浦和。起死回生の指揮官交代から白星を狙うが、前半はスコアレスで折り返した。
それでも後半からさらに攻勢を強め、後半9分に先制に成功。PA手前のFKをMF金子拓郎が蹴ると、GKスベンド・ブローダーセンにセーブされる。こぼれ球をMFマテウス・サヴィオが押し込んで、ゴールを奪い切った。
後半25分、田中暫定監督は2枚替え。するとこの交代策が的中する。途中出場のFW小森飛絢が出場1分後に左足シュートを決め、2-0と点差を広げた。
残り時間を逃げ切った浦和が2-0で勝利。3月7日の第5節以来となる今季4勝目を手にした。
J1百年構想リーグEASTは29日に第13節を行った。浦和レッズと川崎フロンターレの対戦は、浦和が2-0で勝利した。
浦和は前日にマチェイ・スコルジャ前監督との契約を双方合意のうえで解除。百年構想リーグは、U-21チーム監督兼アシスタントコーチの田中達也氏が暫定的に指揮を執ることになった。新体制ではMF中島翔哉を今大会初めて先発で起用した。
それでも後半からさらに攻勢を強め、後半9分に先制に成功。PA手前のFKをMF金子拓郎が蹴ると、GKスベンド・ブローダーセンにセーブされる。こぼれ球をMFマテウス・サヴィオが押し込んで、ゴールを奪い切った。
後半25分、田中暫定監督は2枚替え。するとこの交代策が的中する。途中出場のFW小森飛絢が出場1分後に左足シュートを決め、2-0と点差を広げた。
残り時間を逃げ切った浦和が2-0で勝利。3月7日の第5節以来となる今季4勝目を手にした。