TOMORROW X TOGETHERがまたもグローバルな影響力を証明！8thミニアルバムが米ビルボードチャート2部門でトップに

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4月28日、アメリカの音楽専門メディア・ビルボードが発表した最新チャート（5月2日付）によると、TOMORROW X TOGETHERの8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』が「トップアルバムセールス」と「ワールドアルバム」チャートでそれぞれ1位を獲得。メインアルバムチャート「ビルボード 200」では3位にチャートインしたことも明らかになった。

■「Artist 100」でも7位にランクイン

TOMORROW X TOGETHERのアルバムは、これまでに13枚が「ビルボード 200」にチャートインしており、継続的なグローバル影響力を証明してきた。特に韓国アルバムは8枚連続でトップ5以上を記録している。

またTOMORROW X TOGETHERは「Artist 100」でも7位に名を連ねた。さらにタイトル曲「Stick With You」は「ワールドデジタルソングセールス」で2位、「グローバル（米国除く）」で167位を記録し、2週連続で順位圏内を維持した。

韓国内の音楽配信チャートでも安定した人気を保っている。タイトル曲はMelonやBugsなど最新の週間チャート（集計期間：4月20日～26日）に2週連続でチャートイン。加えてリアルタイムチャートでも安定して順位を保っており、長期的なヒットが期待されている。最近ではタイトル曲「Stick With You」で韓国の音楽番組5冠を獲得し、「グランドスラム」を達成した。

(P)＆(C) BIGHIT MUSIC

■リリース情報

2026.04.14 ON SALE

MINI ALBUM『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』

韓国発売日：4月13日

■関連リンク

TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE

https://txt-official.jp/

■【画像】ミニアルバム『7TH YEAR』「ANXIETY」バージョンのコンセプトフォト