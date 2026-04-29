お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が、体調不良のため、当面の間、芸能活動を休むことが4月28日、所属事務所ホリプロコムの公式ホームページで発表された。

「日村さんは今年に入ってから体調を崩すことが多くなり、医療機関を受診したところ、医師から『休養が必要』と助言を受け、今回の判断に至ったということです。

日村さんはコンビで8本、日村さん個人でも3本のレギュラーテレビ番組を務めていますから、各局の対応も大変だと思いますが、相方の設楽統さんは、4月29日放送の『ノンストップ！』（フジテレビ系）で『心配おかけしてますけど、日村さん、ちょっと体調が良くない、調子悪いなというのは聞いてたんです』と打ち明け『病院行って、お医者さんに診てもらったら、ちょっと1回ガッツリ休んだ方がいいんじゃないかってことになりまして』と説明しました。

さらに『かなりいろんな方に連絡いただいて。芸人仲間とか普段仕事してる皆さんとかも。なんかあったら、声かけてくださいみたいな。温かい声を』と周囲から協力を惜しまない申し出が相次いでいることも明かしました」（芸能記者）

バナナマンの『人柄の良さ』は芸能界でもよく知られているが、その「恩返しの気持ち」が、こうした申し出につながっているのだろう。

そのひとりが、『サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆』（日本テレビ系）でMCとして日村と共演している「Snow Man」の佐久間大介だ。

佐久間は4月28日、自身のXを更新。《日村さん！！！いっぱい休んでください！！！そして、戻ってきた時に一緒に番組でいっぱい楽しみましょう！！ それまで＃サクサクヒムヒムは任せてください！！！佐久間が守護ります！！》と投稿。すると、これにファンから《ヒムヒムゆっくり休んでください サクヒムファンみんなで番組盛り上げてお帰りを待っております！》など応援とお見舞いのメッセージが殺到していた。

さらに、お笑い番組『ゴッドタン』（テレビ東京）でチーフADを務めていた同局の篠原裕明氏も4月28日。自身のXに《ええっ。無理せずにごゆっくりと》と日村を気遣うメッセージを投稿していた。

みんなが、日村の復帰を待っている。