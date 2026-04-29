◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日２―４ＤｅＮＡ（２９日・バンテリンドーム）

中日は逆転負けで、今季最長の連勝が４で止まった。再び借金１０。２―２で迎えた７回に、先発のドラフト２位・桜井頼之介投手が２死から捕まり、２点を失った。２点を追う９回には無死一、三塁をつくったが、鵜飼が右飛。さらに一塁走者の代走・尾田の盗塁死で同点の走者が消え、そのまま無得点に終わった。

試合後の井上一樹監督の一問一答は以下の通り。

＊ ＊ ＊

―桜井は６回に３者連続三振。交代のタイミングは難しかったか

「いや、迷いはありませんでした」

―投球内容は

「前回の登板は、らしさをあまり出すことができなかった。本人の反省を次に生かすために、というのは見られたかなと思う。あと細かいところを言えば、ロースコアの展開でのゲームの運び方。どこがどうだったかというところはもちろん、小さいところはあるから。そういったところは先発で５イニング、６イニングと投げていけば、もちろん、あると思う。反省はしてもらって、こちら側も、そういうことを教えていきたいなというところです」

―９回の尾田の走塁は

「うーん。うーん、そうだね。もちろん、こちらは『いけるタイミングで』というようなもの（指示）もあるんだけど。状況判断とか、もう少しできればね、というところもある。まあまあ、そこも踏まえ、（試合の）全てを踏まえて。追い込めたにも関わらず、このバッターが、このランナーが、と全てにおいて反省したいと思います」

―１００％の自信があれば、あの場面で盗塁を狙ってもいい選手だという位置づけか

「それを求められてる選手だということは間違いないので。そこに対してね、やっぱりどうしたらいいのかを学習とか、こちら側も教える立場にあるし。そしてそれを自信に変えてやってもらわないといけないというのはある。まあ今は諸事情（故障やチーム編成）もあって、走り屋の（走力が高い）選手は少ないので。そういったところで、やっぱり彼のポジションというのはね（重要）。まあ、これも含め、こちら側が指示をもう少し明確にしてあげればよかったのかなとも思います」

―連勝は止まるもの。気持ちを切り替えて

「そうですね。もちろん、毎試合毎試合、そういう気持ちで全力を出して、ガチンコ勝負っていうつもりでいます。また切り替えてやっていきたいと思います」