犬が膀胱炎になったときの症状

1.おしっこに行く回数が増える

犬が膀胱炎になったとき、おしっこに行く回数が増えることがあります。

膀胱に炎症が起きている状態であるため、膀胱内におしっこを溜めておくことが難しくなり、少量のおしっこでも強い尿意を感じてしまうからです。

しかし、実際に出るおしっこの量は少ないことがほとんどです。お水を飲む量が増えたわけではないからです。

トイレに行ったけど少ししかおしっこが出ていない トイレに行ったけど全くシートが汚れていない 何度もトイレに行ったり来たりしている

このようなことから「愛犬の様子がおかしい…」と感じられるでしょう。決して見逃すことのできない、犬が膀胱炎になったときの初期症状です。

2.おしっこをするときの痛みから鳴いてしまう

犬が膀胱炎になったとき、おしっこをするときの痛みから鳴いてしまうことがあります。

膀胱炎になると、おしっこが出るとき、強い痛みを感じます。私も膀胱炎になったことがあるのですが、とんでもなく痛いです。

痛みから鳴いてしまう犬がいます。声にならない声を出すこともあります。

3.しきりに陰部を舐める

犬が膀胱炎になったとき、しきりに陰部を舐めることがあります。

とくにおしっこをした後です。痛みがあり、気になって舐めてしまうのでしょう。舐めすぎると、皮膚が炎症を引き起こしてしまうことがあります。

しかし、舐めることを叱ったり抑えつけたりすると、犬に強いストレスを与えてしまいます。悪化する前に動物病院で診てもらいましょう。

一時的な対処法としては、マナーベルトやマナーパンツを履かせることで、舐めすぎてしまうことを防ぐことができます。

4.おしっこのニオイと色が変化する

犬が膀胱炎になったとき、おしっこのニオイと色が変化することがあります。

膀胱炎がかなり進行した状態であると言えます。おしっこに血液が混じるため、ニオイや色に変化が見られるのです。

赤く見えたり、オレンジ色に見えたり、色が濃くなったと感じられることがよくあります。ニオイでは、ニオイが強くなった、きつくなったと感じられることがよくあります。

外で排泄をする場合では、気づくことができない症状です。普段から白いトイレシートを使い、色の変化を見ておくことで、異常に気づきやすくなります。

5.おしっこではなく血が出る

犬が膀胱炎になったとき、おしっこではなく血が出ることがあります。

ほんの一滴です。おしっこを出しきってしまったからです。ほんの一滴でも血が出るということは、強い尿意があり、膀胱内で出血が起きているというサインです。

早急に動物病院へ行かなければなりません。

早期発見のためにチェックすべきポイント

おしっこの色 おしっこのニオイ おしっこの回数 おしっこの量（1回分）

これらは毎日欠かさずチェックすべきポイントです。トイレシートでおしっこができるということが重要になります。

外でなければおしっこをすることができない場合、正しくチェックすることができません。膀胱炎になると、お家の中でお漏らしをすることがよくあります。急な粗相は膀胱炎のサインかもしれません。

まとめ

犬が膀胱炎になったときの症状を5つ解説しました。

おしっこに行く回数が増える おしっこをするときの痛みから鳴いてしまう しきりに陰部を舐める おしっこのニオイと色が変化する おしっこではなく血が出る

犬の膀胱炎は、免疫力が低下したとき、不衛生な環境で過ごしたときに起こりやすく、細菌感染が最も多い原因であるとされています。

水分が足りていないこと、おしっこを我慢しすぎたことも、膀胱炎を発症する原因になることがあります。

(獣医師監修：寺脇寛子)