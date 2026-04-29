全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

読めば、うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをするなんてこともなし！ 難読駅を訪ねたくなること間違いなしです!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「南風崎駅」という漢字を読めますか。「なんぷう」じゃありません。

難易度：★★★★★

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：はえのさきえき

南風崎駅は長崎県佐世保市南風崎町に位置するJR九州・大村線の駅です。ハウステンボス駅の隣にあり、現在は無人駅となっています。

地名の由来は、地形と気象を表す言葉そのものにあります。九州地方の沿岸部では、古くから南風のことを「はえ」と呼びます。この駅周辺が南からの強い風が吹き抜ける「崎（さき・岬）」であったことから、自然と「はえのさき」と呼ばれるようになったといわれています。

隣駅のハウステンボス駅がテーマパークへの玄関口として華やかな賑わいを見せるいっぽうで、南風崎駅の周辺には、静かに歴史を語り継ぐ貴重な観光スポットが点在しています。

駅から徒歩圏内にある「浦頭引揚記念公園」は、戦後、海外から帰還した約140万人もの人々が第一歩を記した「浦頭港」を見下ろす丘に位置しています。

公園内にある資料館では、引揚者たちが当時手にした所持品や、過酷な引き揚げの行程を伝える写真、手記などが展示されています。

おすすめグルメは、大村湾の穏やかな海が育んだ新鮮な海産物、とくに冬場に旬を迎える「針尾の牡蠣」が筆頭に挙げられます。

南風崎駅の周辺から針尾島にかけての沿岸には、シーズンになると期間限定の牡蠣小屋が立ち並び、水揚げされたばかりの殻付き牡蠣をその場で炭火焼きにして味わうことができます。

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【難読漢字】駅名当て「南風崎駅」 ハウステンボス駅の隣駅（2枚）