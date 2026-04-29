山形県内でクマの目撃が相次いでいます。

【写真を見る】未明に上山市の住宅街でクマ1頭目撃 米沢市ではクマ2頭目撃 県はクマ出没注意報を発令中（山形）

上山市ではきょう未明に住宅街で１頭が目撃されたほか、米沢市では午前中に成獣と幼獣合わせて２頭が目撃されています。

県内にはクマ出没注意報が発令されていて、県が注意を呼び掛けています。



上山市によりますときょう午前０時ごろ、上山市二日町で「クマを目撃した」などと通行人から１１０番通報がありました。

目撃されたクマは１頭で成獣ですが体長などはわかっていません。

目撃されたのは住宅街を流れる前川沿いでクマは北の住宅密集地に向かって歩いていったということです。

その後のクマの目撃情報はありませんが市が警戒を呼び掛けています。

上山市ではきのう、軽井沢二丁目の農地でクマ１頭が目撃されたほか、おとといもみはらしの丘で人の家の近くにクマがいるのが目撃されています。

■米沢市でもクマ目撃

また、きょうは米沢市でもクマが目撃されました。

米沢市によりますと午前８時ごろ、米沢市大沢でクマ２頭が目撃されたということです。２頭とも体長は分かっていませんが成獣と幼獣とみられています。

今のところ、人や物への被害は確認されていないということです。

■県内全域でクマ目撃相次ぐ

県内全域でもこのところクマの目撃が相次いでいます。

今月１日から２６日までに確認されたクマの目撃件数は２２件にのぼっています。

人里での目撃も相次ぎ、県はおとといクマ出没注意報を発令しました。

県はクマの目撃情報があったところでは音の出るものでクマに自分の存在を知らせることや早朝、夜間の外出時に注意すること、家の周囲に生ごみを放置しないことなどを呼びかけています。