【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通するひらがな2文字を考えてみよう！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、美を追求する専門的なケア、豊かな音の世界を広げる技術、そして社会や組織を動かす土台となる仕組みという、異なる領域から3つの言葉を選びました。それぞれの言葉が完成した姿をイメージしながら、空欄に入る2文字を考えてみてください。
え□□
□□れお
し□□む
ヒント：肌や体を美しく整えるための専門的な施術や、そのサービスを提供する場所。左右異なるスピーカーから音を出すことで、立体的な音響を楽しむ方式。そして、個々の要素が組み合わさって機能する、一連の体系や仕組みを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「すて」を入れると、次のようになります。
えすて（エステ）
すてれお（ステレオ）
しすてむ（システム）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、美容、音響、構造という全く異なる文脈で使われるカタカナ語の組み合わせでした。普段は何気なく使っている外来語も、音の構成要素に注目して見つめ直すことで、日本語の語彙が持つ広がりやリズムの面白さを新鮮に感じられますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、美を追求する専門的なケア、豊かな音の世界を広げる技術、そして社会や組織を動かす土台となる仕組みという、異なる領域から3つの言葉を選びました。それぞれの言葉が完成した姿をイメージしながら、空欄に入る2文字を考えてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□れお
し□□む
ヒント：肌や体を美しく整えるための専門的な施術や、そのサービスを提供する場所。左右異なるスピーカーから音を出すことで、立体的な音響を楽しむ方式。そして、個々の要素が組み合わさって機能する、一連の体系や仕組みを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：すて正解は「すて」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すて」を入れると、次のようになります。
えすて（エステ）
すてれお（ステレオ）
しすてむ（システム）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、美容、音響、構造という全く異なる文脈で使われるカタカナ語の組み合わせでした。普段は何気なく使っている外来語も、音の構成要素に注目して見つめ直すことで、日本語の語彙が持つ広がりやリズムの面白さを新鮮に感じられますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)