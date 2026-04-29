「お休み中なのに」活動休止中の菊池風磨、イケメンショットを公開！ 「アイドルを続けてくれてありがとう」
timeleszの菊池風磨さんは4月27日、自身のInstagramを更新。活動休止中の投稿に「お休み中なのに」「早く良くなりますよーに」といった声が寄せられています。
【写真】活動休止中の菊池風磨
ファンからは「アイドル18歳おめでとう」「アイドルを続けてくれてありがとう」「自慢の推しです！」「急に可愛い写真が」「手で顔ずらしてんのに、イケメンなの何？」「お休み中なのに」「早く良くなりますよーに」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】活動休止中の菊池風磨
「18年が経ちました」菊池さんは「このお仕事を始めて18年が経ちました」と報告し、7枚の写真を投稿。フィルムカメラのようなレトロな質感が菊池さんの格好良さを際立たせているショットです。まるで日常を切り取ったかのような自然な表情やポーズで写っています。菊池さんは、続けて「いつもありがとうございます。たくさんの愛をお返しできるよう日々を大切にします」とファンに感謝を伝えました。
喉の不調により活動休止菊池さんは22日、喉の不調により一定期間活動を休止することを所属事務所のSTARTO ENTERTAINMENTを通じて発表。今回の投稿は、その発表後初の更新となりました。1日でも早く体調が回復して、活躍する姿を見せてほしいですね。
(文:堀井 ユウ)