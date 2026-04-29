「お休み中なのに」活動休止中の菊池風磨、イケメンショットを公開！ 「アイドルを続けてくれてありがとう」

「お休み中なのに」活動休止中の菊池風磨、イケメンショットを公開！ 「アイドルを続けてくれてありがとう」