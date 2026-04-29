うその投資話を持ちかけ、女性から現金800万円をだまし取ったとして、特殊詐欺グループの一員とみられる男が逮捕されました。

【写真を見る】ウソの投資話で女性から800万円だまし取った疑い 40歳男を逮捕 特殊詐欺グループの一員か 金融関係の業者になりすまし…愛知

逮捕されたのは、東京都の無職 木村一樹容疑者40歳です。警察によりますと木村容疑者は去年10月、金融関係の業者になりすまし、SNSのメッセージで愛知県春日井市の65歳の女性にうその投資話を持ちかけ、現金800万円をだまし取った疑いが持たれています。

現金受け取る際の見張り役をしていたか

木村容疑者は、中国を拠点とする特殊詐欺グループから指示を受けて現金を受け取る際の見張り役をしていたとみられていますが、警察は木村容疑者の認否を明らかにしていません。

このグループを巡っては、拠点でうその電話をかける「かけ子」や、「かけ子」を紹介するリクルーターなどこれまでに5人が逮捕されていて、警察が組織の全容解明を進めています。