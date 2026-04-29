1児の母・長谷川理恵、息子の“可愛いリクエスト”応えたワンプレート料理公開「パスタ2種類あって美味しそう」「子どもが大好きなメニュー」と反響
【モデルプレス＝2026/04/29】モデルの長谷川理恵が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子からのリクエストに応えて作ったワンプレート料理を公開した。
【写真】52歳ママモデル「元気が出そうなメニュー」中学生息子の“大好物”詰まったパスタだらけのワンプレートご飯
長谷川は「明日は試合だから大好物お願いね！という可愛いリクエスト」とつづり、息子のために用意したワンプレート料理を動画で紹介。「パスタだらけでカーボローディングかい笑」とユーモアを交えながら、トマトやバジル、チーズを絡めたパスタを中心に、野菜とツナを和えたマカロニ、じゃがいも料理が並んだワンプレートを披露した。さらに「今晩はワンプレートでおかわり自由スタイル！」と記し、ボリューム満点の夕食であることを明かしている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「愛情たっぷりのプレート」「子どもが大好きなメニュー」「パスタの盛りが最高」「彩りが綺麗」「息子くんが羨ましすぎる」「元気が出そうなメニュー」「パスタ2種類あって美味しそう」などの声が上がっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】52歳ママモデル「元気が出そうなメニュー」中学生息子の“大好物”詰まったパスタだらけのワンプレートご飯
◆長谷川理恵、“可愛いリクエスト”に応えた夕食を披露
長谷川は「明日は試合だから大好物お願いね！という可愛いリクエスト」とつづり、息子のために用意したワンプレート料理を動画で紹介。「パスタだらけでカーボローディングかい笑」とユーモアを交えながら、トマトやバジル、チーズを絡めたパスタを中心に、野菜とツナを和えたマカロニ、じゃがいも料理が並んだワンプレートを披露した。さらに「今晩はワンプレートでおかわり自由スタイル！」と記し、ボリューム満点の夕食であることを明かしている。
◆長谷川理恵の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「愛情たっぷりのプレート」「子どもが大好きなメニュー」「パスタの盛りが最高」「彩りが綺麗」「息子くんが羨ましすぎる」「元気が出そうなメニュー」「パスタ2種類あって美味しそう」などの声が上がっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】