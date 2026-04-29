◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節 清水１―２長崎（２９日・アイスタ）

Ｊ１清水のＦＷ高橋利樹（２８）に第一子が誕生したことが２９日、分かった。

チームはホームで長崎に１―２で敗れ、３連敗。前半８分、ＤＦ住吉ジェラニレショーンが退場し数的不利に陥ったが同２１分、ＭＦ嶋本悠大（１９）が先制ゴール。嶋本は左サイドのベンチへ駆け寄り、高橋らとゆりかごパフォーマンスを披露した。主役は前日（２８日）に第一子が誕生した背番号３８だった。

高橋は出産に立ち会い、「もっと頑張らないといけないな」と奮い立ったという。我が子を腕に抱き「小さくてかわいかったです」と表情を緩めた。仲間からの祝福には「ああいうことをやってくれて、うれしかったです」と感謝する。

１―２の後半３７分から出場。「なんとか１点を取らなきゃいけない状況だった。自分が点を取りたかったけど、取れなくて残念だった」と唇をかんだ。それでも信条とする「やってやる」の気持ちを前面に出し、ピッチに立ち続けた。次戦は５月２日のアウェー京都戦。新米パパ１号で連敗脱出へ導く。