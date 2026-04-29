ヴァイオリニストの廣津留すみれ氏が２７日、日本テレビ系「しゃべくり００７」に出演。米・ハーバード大首席卒業という天才だが「生涯塾に行ったことがない」と発言し、学習塾に通っていた芸能人達を驚かせた。

この日は偏差値７０以上の学校に通っていた著名人たちが登場。その中の多くの人たちが、中学受験で圧倒的な実績を誇る学習塾「ＳＡＰＩＸ」に通っていたといい、成績順で細かくクラス、席順が決まるという「ＳＡＰＩＸ」あるあるなどを紹介していった。

すると、大分県の県立高校からハーバード大に進学した廣津留氏は、地元に「ＳＡＰＩＸはなかった。というか、生涯塾に行ったことがない」と言い、上田晋也は「それでハーバード首席なの？」と仰天。散々ＳＡＰＩＸの話をしていた令和ロマンの松井ケムリや、松丸亮吾らを指し「５人、いらんわ」とバッサリ。松丸は「マネできない」と脱帽だ。

廣津留氏は「ヴァイオリンを弾くのが好きだったので、好きな事をやった方がいいっていう方針。なので家で宿題をしていたら母に『時間の無駄』と、勉強してたら怒られる」と振り返り、「独学だと、超えるのは昨日の自分だったりするので、人と比べずにマイペースで勉強できるのが強み」だと話していた。