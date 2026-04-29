29日朝、東京・福生市で男がハンマーで少年2人を殴るなどした後、自宅に立てこもりました。警視庁はその後、自宅に突入しましたが、男の姿はなく、逃走中です。現場から中継です。

男は自宅のむかいにある飲食店の前に集まっていた少年らに注意しようとして、トラブルになっていたことが分かりました。

警視庁などによりますと、29日午前7時半前、福生市で、44歳の男が自宅の前にいた10代の少年2人をハンマーで殴った後、通報を受け現場にかけつけた警察官らにサバイバルナイフをむけ、さらに噴霧器のようなもので何かをまいて自宅に一時、立てこもりましたが、その後、逃走したということです。

殴られた少年2人のうち1人は重傷で、警察官3人も、軽傷を負ったということです。

その後の捜査関係者への取材で、男は、自宅のむかいにある飲食店の前で集まっていた少年らに注意しようとしてトラブルになり、いきなりハンマーで殴りかかっていたことが分かりました。

逃走した男は44歳で身長173cm、丸刈りで上下グレーのスエットだということで、警視庁が殺人未遂事件として行方を追っています。