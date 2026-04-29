「今日好き」あいさ、ミニスカ×ガータータイツから美脚披露「脚のライン綺麗」「おしゃれ上級者」と反響
【モデルプレス＝2026/04/29】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたギャル雑誌「egg」モデルの“あいさ”こと細川愛沙が4月28日、自身のInstagramを更新。白いワンピースのコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】「今日好き」出身美女「脚のライン綺麗」ミニスカ×ガータータイツ姿
細川は「渋谷109ゲリラライブありがとうございました」とつづり、屋外のコンクリート壁前で撮影された写真を投稿。白いレースワンピースに、同じく白いボレロカーディガン、水色のガーター網タイツとファーシューズを合わせ、スラリとした脚が際立つコーディネートを披露している。
この投稿には「脚のライン綺麗」「おしゃれ上級者」「可愛すぎる」「ボブ似合ってる」「ずっと推し」「透明感すごすぎる」「脚長すぎ」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。細川は須藤大和と「フーコック島編」でカップル成立となったが、2026年1月29日に破局を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身美女「脚のライン綺麗」ミニスカ×ガータータイツ姿
◆細川愛沙、白のミニワンピで美脚披露
細川は「渋谷109ゲリラライブありがとうございました」とつづり、屋外のコンクリート壁前で撮影された写真を投稿。白いレースワンピースに、同じく白いボレロカーディガン、水色のガーター網タイツとファーシューズを合わせ、スラリとした脚が際立つコーディネートを披露している。
◆細川愛沙の投稿に反響
この投稿には「脚のライン綺麗」「おしゃれ上級者」「可愛すぎる」「ボブ似合ってる」「ずっと推し」「透明感すごすぎる」「脚長すぎ」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。細川は須藤大和と「フーコック島編」でカップル成立となったが、2026年1月29日に破局を報告した。（modelpress編集部）
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