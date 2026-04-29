◆春季高校野球兵庫県大会▽準々決勝 報徳学園３―２社（２９日・ウインク姫路球場）

報徳学園が社との準々決勝に勝利し、４強入りした。１８８センチの長身右腕・江藤達成（３年）が右肩にライナーが直撃するアクシデントも続投志願。１５２球を投げ、３安打２失点（自責０）の完投勝利を挙げた。

８回先頭打者の打球が右肩を直撃。大きく弾んで三ゴロとなった。苦しげな表情を浮かべたものの、江藤はマウンドに立ち続けた。「前の試合（３回戦で）沢田（悠佑＝３年）が国際（神戸国際大付）戦で完投したので、次は自分が絶対最後まで投げるつもりでいました」。９回もマウンドに上がり最後も球速は落ちず。大角健二監督（４５）は「代えようかと思ったけれど、本人が『行ける』と言ったので…」と男気に賭けた。

最速１４８キロ右腕の登板に、ネット裏には巨人、西武、楽天、オリックスの４球団のスカウトが熱視線。巨人のスピードガンでは１４６キロをマーク。巨人・岸敬祐スカウトは「コントロールがいい。（投球の）角度もあるし、足も速いし身体能力が高い。夏まで追いかけたい選手です」と評価した。

１年秋にデビュー。２学年上の阪神・今朝丸裕喜にちなみ「今朝丸２世」と期待されていたが、制球に苦しんだという。昨秋の県大会・準々決勝で東洋大姫路に敗れ、自身を見直した。指揮官から「お前、何回やらかすんや」。期待も込めた叱咤激励に奮起。「今までは練習をサボっていたこともあったけれど、やらなきゃと思った」。冬場は１週間５００球の投げ込みを１か月続け、体重も１０キロ増。制球力もアップした。

「最終的な目標はプロで活躍することですが、今の取り組み方だとまだまだだと思う」と冷静に自己分析。まずは春の兵庫を制する。「１番はまだ付けたことがないので、優勝して近畿大会で１番を付けたい」。本気になった江藤がてっぺんを目指す。