◆パ・リーグ ロッテ５―３楽天（２９日・ＺＯＺＯマリン）

楽天が逆転負けを喫し、４連敗となった。

連敗ストップを目指して楽天は前田健が先発。初回に先頭の藤原に左前安打を浴びると、１死三塁から寺地の左犠飛で失点。先制点を献上した。

前田健を援護したい打線は１点を追う３回につながった。村林と辰己の安打などで１死一、三塁の好機をつくると、伊藤裕が左越えの適時二塁打。さら１死二、三塁で浅村が一時勝ち越しの右犠飛を放った。

味方が逆転した直後の３回は１死三塁のピンチを背負うも動じない。１５０キロを超える直球にスプリットなどを交えて、藤原と寺地を打ち取って、無失点に抑えた。

しかし、４回先頭でポランコに同点ソロを被弾。右翼ポール直撃の一発で追いつかれた。さらに１死から井上に左翼への一発を浴び、勝ち越しを許した。

１点ビハインドの５回は無死一、三塁のピンチを招いて降板。２番手の柴田が押し出し四球と右犠飛で追加点を許した。前田健は５回途中７安打５失点。苦しい投球となった。

３点を追う７回は１死に反撃。今季初スタメンの平良がプロ１号となるソロアーチを左翼席へ放り込んだ。終盤に奮闘したが、及ばなかった。