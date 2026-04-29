◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節 浦和２―０川崎（２９日・埼スタ）

浦和は川崎に２―０と勝利し、連敗を７で止めて８試合ぶりの勝利を挙げた。前日２８日にスコルジャ監督を解任し、この試合より田中達也アシスタントコーチが暫定監督に就任。クラブのレジェンドで現役時代は“ワンダーボーイ”の愛称でサポーターに愛された田中監督が、Ｊ１初指揮となった試合で勝ち点３をつかんだ。

わずか１日の準備期間でこの試合を迎えた田中監督は、ＭＦ中島翔哉を百年構想リーグで初スタメンに抜てき。攻撃時は左サイドバックのＤＦ長沼洋一が高いポジションを取って、ＤＦラインを３枚にして攻撃を組み立て。サビオと中島が、１トップのＦＷオナイウと絡み、主導権を握った。後半９分、ＦＫからＭＦ金子拓郎のシュートを川崎ＧＫブローダーセンがはじき、そのこぼれ球をサビオが押し込んで先制した。

後半２７分には、交代出場した直後のＦＷ小森飛絢が中央でパスを受けると、左足でシュートを放ち追加点を挙げた。肩の手術による長期離脱から前節復帰したストライカーが、ファーストプレーでリードを広げた。試合はこのまま２点のリードを守り切って勝利。選手起用にもスコルジャ監督政権時とは変化をみせた田中監督が、初陣で低迷するクラブに勝利をもたらした。