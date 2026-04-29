安藤サクラ、元I.O.Iメンバーとの“日韓豪華2ショット”にファン驚き「ええええ!?」「わぁ!!すごい!!」
俳優の安藤サクラ（40）が26日、韓国のガールズグループI.O.IとWeki Meki出身で俳優のキム・ドヨン（27）のインスタグラムに登場。笑顔あふれるオフショットが公開された。
【写真】「すごいツーショットだ！」ファンも驚く、安藤サクラ＆元I.O.Iメンバーとの“日韓豪華2ショット”
キム・ドヨンは「だいすき！」と日本語で安藤への愛をつづり、見つめ合う2人の姿や、楽しげな笑顔が印象的なオフショットをアップ。2人は「第79回カンヌ国際映画祭」の監督週間部門で出品予定の映画『Dora』（原題）で共演し、仲むつまじい関係性をのぞかせている。
和やかな2人の姿に、コメント欄には「だいすきな2人 うれしい」「わぁ!!すごい!!すごいツーショットだ！」「かわいい」「ええええ!?」「2人ともだいすき〜！」と驚く声など、反響が集まっていた。
【写真】「すごいツーショットだ！」ファンも驚く、安藤サクラ＆元I.O.Iメンバーとの“日韓豪華2ショット”
キム・ドヨンは「だいすき！」と日本語で安藤への愛をつづり、見つめ合う2人の姿や、楽しげな笑顔が印象的なオフショットをアップ。2人は「第79回カンヌ国際映画祭」の監督週間部門で出品予定の映画『Dora』（原題）で共演し、仲むつまじい関係性をのぞかせている。
和やかな2人の姿に、コメント欄には「だいすきな2人 うれしい」「わぁ!!すごい!!すごいツーショットだ！」「かわいい」「ええええ!?」「2人ともだいすき〜！」と驚く声など、反響が集まっていた。