「西武３−０日本ハム」（２９日、ベルーナドーム）

日本ハムは今季２度目の完封負け。借金は再び４となった。ロッテが勝ったため、３月２９日以来の単独最下位となった。

試合後、新庄監督がポイントに挙げたのは五回無死一塁で源田の犠打を達が処理し、一塁へ送球したが、ベースカバーに入ったカストロが捕球ミス。無死一、二塁とされ、この回２点を失った。

指揮官は「あのエラーは達くん、可哀相でしたね。ちょっと上手い中学生でも捕れていたね。あれはいかん。集中はしてるんでしょうけど、ちょっと教えようがないね、あれは」と苦言。「今、打ててないから、ああいうミスは勝ち負けにものすごく左右される」と指摘した。直後の１死二、三塁で滝沢の二ゴロをカストロが勝利し、本塁へ送球したが、ワンバウンドでセーフとなり、野選となった場面についても「あの送球もあの距離ならワンバンじゃなく投げられたかな。教えようがないね、それも」と、苦言を呈した。

先発の達は７回５安打３失点で２敗目。四回に平沢の中前適時打で先制点を献上。五回には味方の失策が絡んで１死二、三塁とされ、味方の野選で失点。なお２死三塁から渡部に右前適時打を浴びた。

打線は西武先発の高橋の前に七回まで沈黙。唯一得点圏に走者を進めた四回１死二、三塁の好機は、カストロ、野村が凡退した。終盤も相手リリーフ陣に封じられた。