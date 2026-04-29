豪ワイルドキャッツが2年ぶり日本遠征…9月にプレシーズンツアー実施と発表

4月28日、オーストラリアのプロバスケットボールリーグ（NBL）に所属するパース・ワイルドキャッツは、2026－27シーズン開幕に向け、9月6日から12日にかけて日本でプレシーズンツアーを実施することを発表した。対戦相手や試合日程は後日発表される。

パースが日本のクラブと交流するのは今年で3年目。2024年には日本遠征を行い、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、千葉ジェッツ、横浜ビー・コルセアーズと対戦した。2025年にはパース主催のプレシーズンゲームに琉球ゴールデンキングスとサンロッカーズ渋谷が参加。2024年にNBLとBリーグがパートナーシップを締結したこともあり、継続的な交流が続いている。

クラブは今回のツアーについて、「日本のチームと交流する3年連続の取り組みとなります。こうした強固で継続的な国際交流は、ワイルドキャッツのアジア太平洋地域における存在感を高め、同時に有意義なグローバルネットワークを構築するという明確な戦略的目標を裏付けるものです」とコメントしている。





【動画】昨年の琉球とパースのゲームハイライト