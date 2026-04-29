浦和レッズが“田中達也体制”初陣で川崎を２−０撃破！ 連敗を「７」でストップ
連敗を「７」で止めた。
４月28日にマチェイ・スコルジャ監督との契約解除と田中達也暫定監督の就任を発表した浦和レッズは同29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で川崎フロンターレとホームで対戦した。
浦和は序盤から主導権を握るも、なかなか決定的なチャンスを作れず、前半をスコアレスで終える。
それでも54分に均衡を破る。ペナルティエリア手前右からのFKで金子拓郎が直接狙う。枠内に飛んだシュートは相手GKスベンド・ブローダーセンにセーブされるも、そのこぼれ球をマテウス・サヴィオが押し込んだ。
さらに71分に追加点を奪取。１分前に投入されたばかり小森飛絢が、敵陣中央でM・サヴィオからのパスを受けると、少し運んで左足を一閃。強烈な一撃をゴール右に突き刺した。
２点のリードを得た浦和はその後、粘り強い守備で最後まで川崎にゴールを許さず。そのまま２−０で勝利した。
この試合まで、PK戦負けの２試合を含む７連敗を喫していた浦和。田中暫定監督の初陣で久しぶりの白星を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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４月28日にマチェイ・スコルジャ監督との契約解除と田中達也暫定監督の就任を発表した浦和レッズは同29日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第13節で川崎フロンターレとホームで対戦した。
浦和は序盤から主導権を握るも、なかなか決定的なチャンスを作れず、前半をスコアレスで終える。
それでも54分に均衡を破る。ペナルティエリア手前右からのFKで金子拓郎が直接狙う。枠内に飛んだシュートは相手GKスベンド・ブローダーセンにセーブされるも、そのこぼれ球をマテウス・サヴィオが押し込んだ。
２点のリードを得た浦和はその後、粘り強い守備で最後まで川崎にゴールを許さず。そのまま２−０で勝利した。
この試合まで、PK戦負けの２試合を含む７連敗を喫していた浦和。田中暫定監督の初陣で久しぶりの白星を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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