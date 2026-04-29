「獲得を検討している」日本代表入りも期待される22歳にセリエAの超名門が関心と現地報道！ 「計り知れないポテンシャルを秘めている」
ブンデスリーガのブレーメンに所属するミオ・バックハウス（日本名：長田澪）に対して、イタリアの超名門が関心を寄せているようだ。
ドイツ人の父、日本人の母を持つ22歳のGKは、古豪ブレーメンの守護神として今季ここまでリーグ戦29試合に出場。ハイパフォーマンスを続けており、日本代表入りも期待されている逸材である。
イタリアメディア『TMW RADIO SPORT』によれば、そんなバックハウスにインテルが興味を示しているという。スカウトのマルコ・パルマ氏が注目の若手３選手をピックアップした記事で、その１人にバックハウスを挙げており、次のように伝えている。
「計り知れないポテンシャルを秘めている。ブレーメンのユースチームで成長を遂げ、ゴール前での反応は抜群で、PKもキックも非常に得意としている。2023-2024シーズンのフォレンダムへのレンタル移籍で大きな成長を遂げ、その後ブレーメンに復帰すると、ブンデスリーガ屈指の正GKの１人となった。インテルは、ヤン・ゾマーの後継者として彼の獲得を検討している」
なお、GKゾマーとインテルの現行契約は今季限り。今後の動向に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ドイツ人の父、日本人の母を持つ22歳のGKは、古豪ブレーメンの守護神として今季ここまでリーグ戦29試合に出場。ハイパフォーマンスを続けており、日本代表入りも期待されている逸材である。
イタリアメディア『TMW RADIO SPORT』によれば、そんなバックハウスにインテルが興味を示しているという。スカウトのマルコ・パルマ氏が注目の若手３選手をピックアップした記事で、その１人にバックハウスを挙げており、次のように伝えている。
「計り知れないポテンシャルを秘めている。ブレーメンのユースチームで成長を遂げ、ゴール前での反応は抜群で、PKもキックも非常に得意としている。2023-2024シーズンのフォレンダムへのレンタル移籍で大きな成長を遂げ、その後ブレーメンに復帰すると、ブンデスリーガ屈指の正GKの１人となった。インテルは、ヤン・ゾマーの後継者として彼の獲得を検討している」
なお、GKゾマーとインテルの現行契約は今季限り。今後の動向に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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