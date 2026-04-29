富山は幸福度ランキングで最下位...首位に浮上したクラブの指揮官は伝えたい「富山にはカターレ富山があるから」
J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST-Aで、富山は７節・新潟戦から白星を積み重ねてきた。迎えた４月29日にホームで行なわれた13節・新潟戦も２−０で勝利。これでPK戦勝利の１試合を含めて７連勝。WEST-Aの首位に躍り出た。
試合後のフラッシュインタビューで、安達亮監督は「前半は少し苦労してる部分もあったんですけど、90分、トータルで見ると、非常に結果も内容も良かった」と勝利を噛みしめる。
充実の戦力に手応えを口にする。
「チーム内競争が我々はすごく激しくて、その選手層の厚さというか戦力の厚さ、そこは証明できたのかなとは思います。前節からスタート６人、変えたんですけど、それでもこの内容ができる。コンディションも良かったですし、そこが一番大きかったかなとは思います」
この日は、富山県総合運動公園陸上競技場に１万799人ものファン・サポーターが訪れた。歴代２位の観客数だという。指揮官は次のように話す。
「ちょっと前のニュースで、富山県民の幸福度ランキングが47位、全国で一番下っていうことだったので。皆さんそんな、皆さんの人生は悪くないよと、なぜなら富山にはカターレ富山があるからだっていうふうに、本当に伝えたいです、はい」
カターレ富山がある幸せ。安達監督は最後に「皆さん今日は、いいビールで乾杯してください」と笑顔を見せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
試合後のフラッシュインタビューで、安達亮監督は「前半は少し苦労してる部分もあったんですけど、90分、トータルで見ると、非常に結果も内容も良かった」と勝利を噛みしめる。
「チーム内競争が我々はすごく激しくて、その選手層の厚さというか戦力の厚さ、そこは証明できたのかなとは思います。前節からスタート６人、変えたんですけど、それでもこの内容ができる。コンディションも良かったですし、そこが一番大きかったかなとは思います」
この日は、富山県総合運動公園陸上競技場に１万799人ものファン・サポーターが訪れた。歴代２位の観客数だという。指揮官は次のように話す。
「ちょっと前のニュースで、富山県民の幸福度ランキングが47位、全国で一番下っていうことだったので。皆さんそんな、皆さんの人生は悪くないよと、なぜなら富山にはカターレ富山があるからだっていうふうに、本当に伝えたいです、はい」
カターレ富山がある幸せ。安達監督は最後に「皆さん今日は、いいビールで乾杯してください」と笑顔を見せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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