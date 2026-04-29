目黒蓮の小顔＆脚の長さにも反響！『SAKAMOTO DAYS』の舞台裏ショットを『silent』プロデューサーが公開「めめ良い笑顔」「並びがやばい」「宝物みたいな写真」

【写真】目黒蓮ら『SAKAMOTO DAYS』舞台裏ショット／撮影現場での目黒蓮＆深澤辰哉の2ショット／『SAKAMOTO DAYS』イベントに登壇した目黒蓮

目黒蓮（Snow Man）が出演したドラマ『silent』や『海のはじまり』を手掛けたプロデューサーの村瀬健が自身のInstagramを更新。映画『SAKAMOTO DAYS』を一足先に鑑賞したことを報告した。

■村瀬健「“僕のドラマでは見られなかった方の目黒蓮”が満載です。魅力が爆発しています」

村瀬は「『SAKAMOTO DAYS』、一足先に見させて頂きました。凄いです。目黒蓮さんがヤバいです」とコメント。「“僕のドラマでは見られなかった方の目黒蓮”が満載です。魅力が爆発しています」と、目黒のあらたな一面に触れながら作品を絶賛した。

あわせて公開された写真には、電車内の座席に並ぶ4人の姿が収められている。左には、ピンクのロングヘアにワインレッドのスーツを合わせ、大きな武器のような小道具を装着した塩野瑛久が座り、作品の世界観を感じさせるインパクトのある姿を見せている。

中央には村瀬と目黒が座る。目黒は銀髪をひとつにまとめ、黒Tシャツに赤いパンツ、青いサンダルを合わせ、リラックスした笑顔でカメラを見つめている。そして右側では福田雄一監督が笑顔でポーズを決めており、撮影現場の和やかな空気感が伝わってくる。

村瀬は、写真について「撮影現場に遊びに行ったときのもの」と説明。「あのとき撮ってたあのカットがこんなシーンに仕上がるとは！」と、完成した映像への驚きも明かし、「ぜひ劇場でご覧ください！！」と呼びかけた。

SNSでは「眼福」「並びがやばい」「関係性が素敵」「貴重な写真をありがとうございます」「めめ顔小さい」「最高の写真の共有に大感謝」「村瀬さん、ちょこんとかわいらしい」「宝物みたいな写真」「めめ良い笑顔」「脚長くてかっこいい」などの声が寄せられている。

■深澤辰哉も目黒蓮の撮影現場を訪問

■『SAKAMOTO DAYS』イベントに登壇した目黒蓮

Snow Man

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