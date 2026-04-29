Aぇ! group、4thシングル「でこぼこライフ」のMVティザー映像公開！グループ初主演映画の世界観を想起させる劇中アイテムも随所に登場
6月17日にグループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌となる4thシングル「でこぼこライフ」をリリースするAぇ! groupが、同作のタイトル曲「でこぼこライフ」のMVティザー映像を公開した。
■5月3日にはライブのMCコーナーをYouTube生配信することも発表
映像には、映画の世界観を想起させる劇中アイテムが随所に登場し、今後公開されるMVへの期待感をいっそう高める内容となっている。
さらにAぇ! groupは、5月3日に開催される大阪城ホールでのライブの夜公演にて、MCコーナーの模様をYouTubeで生配信することを発表。詳細は明かされていないものの“重大発表”が控えているとのことで、その瞬間をリアルタイムで見届けたい。
■リリース情報
2026.06.17 ON SALE
SINGLE「でこぼこライフ」
https://lnk.to/Ae_Dekoboko_Life
■関連リンク
大阪城ホール公演MCコーナー生配信URL ※5月3日17時45分頃より生配信
https://youtube.com/live/dZ-A23CEIwU
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』作品サイト
https://osomatsusan-movie.jp
Aぇ! group OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/157
https://www.universal-music.co.jp/aegroup/
■【画像】「でこぼこライフ」ジャケット画像
初回限定盤A
初回限定盤B
初回限定盤C
通常盤
おそ松さん盤 (C)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会