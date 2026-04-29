Aぇ! group、4thシングル「でこぼこライフ」のMVティザー映像公開！グループ初主演映画の世界観を想起させる劇中アイテムも随所に登場

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6月17日にグループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌となる4thシングル「でこぼこライフ」をリリースするAぇ! groupが、同作のタイトル曲「でこぼこライフ」のMVティザー映像を公開した。

■5月3日にはライブのMCコーナーをYouTube生配信することも発表

映像には、映画の世界観を想起させる劇中アイテムが随所に登場し、今後公開されるMVへの期待感をいっそう高める内容となっている。

さらにAぇ! groupは、5月3日に開催される大阪城ホールでのライブの夜公演にて、MCコーナーの模様をYouTubeで生配信することを発表。詳細は明かされていないものの“重大発表”が控えているとのことで、その瞬間をリアルタイムで見届けたい。

■リリース情報

2026.06.17 ON SALE

SINGLE「でこぼこライフ」

https://lnk.to/Ae_Dekoboko_Life

■関連リンク

大阪城ホール公演MCコーナー生配信URL ※5月3日17時45分頃より生配信

https://youtube.com/live/dZ-A23CEIwU

映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』作品サイト

https://osomatsusan-movie.jp

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/157

https://www.universal-music.co.jp/aegroup/

■【画像】「でこぼこライフ」ジャケット画像

初回限定盤A

初回限定盤B

初回限定盤C

通常盤

おそ松さん盤 (C)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会