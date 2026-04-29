TBSの近藤夏子アナウンサー（29）が29日までに自身のX（旧ツイッター）、インスタグラムを更新。育児で「何故か涙が止まらない」時があったことを明かした。

今年1月に第1子出産を発表し、現在育休中。木曜パートナーを務めていたTBSラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」（月〜木曜前11・00）の28日放送で育児に悩む母親からの相談を取り上げたことを受けて、「ラジオ聞きました」と書き出した。

「私は新生児を育てているころ、心も身体も疲れて涙が何故か涙が止まらないときが多々ありました。悲しいわけでもない、でもなぜか涙が止まらないんです」と自身の経験を振り返り、「ここで、このままでは私はおかしくなると気がついて母に泣きながら疲れちゃった…と初めて弱音を吐いたんです」と母に相談したという。

母からは「当たり前だよーー！」という言葉が返ってきたそうで、「そこでわんわん泣いてすっきりして、人に頼る、人に気持ちを吐き出してみることの大きさを知りました。その日から、すぐ実家に里帰りしました」と明かした。

「誰かに気持ちを吐き出してみる、って本当に大切」とかみしめ、「SNSを見ていると綺麗で完璧なママばかりで比べちゃうけど、苦労してないママなんていないはず。どう乗り切って、どう切り替えてるかの違いだと思います。どうか、誰かに、何かに、頼れますように」とメッセージを伝えている。