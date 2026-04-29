巨人の戸郷翔征投手（２６）が２９日の広島戦（東京ドーム）の試合前練習から一軍に合流した。

東京ドームに降り立った戸郷は、仲間の投手陣から歓迎の拍手を受けた。「やっぱり戦いの場所に来ると気持ちも入ります。今までの気持ちとはちょっと違いましたけど、いい緊張感の中で練習できたかなと思います」と語った。

また、自身を迎え入れた仲間に対し「本当に嬉しかったですね。みんなが戦ってる姿もテレビでは見てたんでね。一緒に、最高の選手としてできる瞬間も当たり前じゃないんだなって感じましたし、なんとかチームに貢献したいです」と一層気を引き締めた。

阿部監督ら首脳陣は、２８日からの９連戦中に戸郷を先発起用する方針を明かしている。戸郷は次回登板へ「当たり前に一軍で投げる喜びとか、改めて感じますし。もちろん緊張するでしょうし、普段と違ったマウンドになるかもしれないですけど自分の投球をできれば一番かなと思います」と語り、「今まで苦しんだ分、自分に喜びを届けられたらなと思います。僕の復帰を少なからず待ってるファンの方もいてると思うんでね。そういう方たちに勇気、感動を届けられたらなと思います」と復活のマウンドにすることを誓った。