ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用レース「アーケードアーカイブス サイバーコマンド」を4月30日より配信する。価格は1,500円。

また、同日よりプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2用レース「アーケードアーカイブス2 サイバーコマンド」の配信も開始。価格は1,800円。なお、PS4版およびSwitch版「アーケードアーカイブス KONAMI RF2 Red Fighter」を持っている場合、Switch2版及びPS5版「アーケードアーカイブス2 KONAMI RF2 Red Fighter」を、所有者割引価格の各330円で購入できる。

「サイバーコマンド」は、1994年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたアクションゲーム。スペースコロニーで発生したセキュリティコンピュータの暴走を止めるため、ビークルに乗り込み戦っていく。

ビークルの特性を活かした多彩な戦略、一瞬の隙にミサイルを叩き込むロックオンなど、1対1の極限バトルを楽しめる。

公式番組「アーケードアーカイバー」毎週生配信中

公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeにて配信中。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、多くのコンテンツが用意された生番組となっている。4月30日には「サイバーコマンド特集」が配信される予定。

□YouTube ハムスターチャンネルのページ

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