猫が『カーテン裏』に隠れたがる理由4つ

猫は本能的に、暗い場所や狭い場所を好みます。室内でそのような場所といえば、ソファーの下やこたつの中、本棚の一角など、さまざまなスポットが思い浮かぶでしょう。

しかしもう一つ、『カーテン裏』も隠れ家として選ばれやすい傾向にあります。詝いないと思ったらいつも特定のカーテンに隠れている詝という猫も多いのではないでしょうか。

ということで今回は、カーテンの裏に隠れたがる理由を4つ紹介いたします。

1.包み込まれる感じが良い

布であるカーテンは、隠れるとすっぽりと覆われた形になります。その包み込まれる感じが心地よくクセになる猫がいるようです。

2.ぽかぽかして居心地がいい

さらに日中は日が当たるため、ぽかぽかして居心地が良いと感じる猫も多いでしょう。まさに誰にも邪魔されないプライベート空間といった感じでしょうか。

特に怯えた様子がなく、ルーティン化しているようであればお気に入りのスポットとして機能している可能性が高いです。

日差しが強く、日焼けが気になる場所であれば遮光フィルムを貼ることをおすすめします。また脱走防止の観点からその場所の窓は開けず、必ず厳重にロックをかけるようにしてください。

3.咄嗟に隠れやすい

いつどのような角度から侵入しても入り込めるカーテンは、詝いざという時の隠れ場所詝としても機能します。

咄嗟に隠れやすいうえに、チラチラと様子が伺いやすい。警戒心が強い猫にとってカーテン裏は心強い味方のような存在なのかもしれません。

4.獲物を待ち伏せている

愛猫がカーテン裏に潜んでいるとは知らずに近づいたところ、いきなり前足が出てきて驚いたという経験はありませんか？

このようにカーテンの中からちょっかいを出してくる猫は、狩りを目的に隠れている可能性が高いでしょう。

その名も『待ち伏せ型の狩り』です。猫は効率よく獲物を捕獲するために敢えて獲物を追わず、穴蔵にじっと身を潜めて接近した者を待つスタイルを取ることがあるのです。

狩りを全くしないイエネコにもその本能は刻まれているため、カーテン裏からそっと狙いを定めているのでしょう。

このタイミングでカサカサと音の鳴るおもちゃを振ると喜ぶでしょう。激しい運動にはならずとも、コミュニケーションが取れるので遊びの一環として取り入れてみてください。

やめて欲しい場合の対処法

猫が詝カーテン裏に隠れる詝という行動に対して、特に気になる点がなければ無理にやめさせる必要はありません。

ただ住宅の環境や猫の性格によっては詝危険詝と判断される場合もあると思います。特に隠れるだけでは飽き足らず、登ってしまう場合や爪を引っ掛けてしまう猫の場合は注意が必要です。

ここからは、やめて欲しい場合の対処法を紹介いたします。

短めのカーテンを設置する

その場に身を潜めることが目的の場合は、物理的に隠れにくい状況を作ると良いでしょう。例えば裾が短いカーテンを設置することです。

見栄えは少々悪くなってしまいますが、隠れにくい場所には隠れなくなるので効果的です。

常に束ねておく

特に支障がなければ、常に束ねておくことも対処法の1つになります。そこに隠れる場所がないと判断すれば自ずと他の場合に隠れるようになるでしょう。

代替案を用意する

物理的に隠れられなくする場合は、必ず代替案を用意してあげることが重要です。これまで頼りにしていた隠れ家が急になくなってしまうのは、猫にとって大きなストレスになります。

例えばベッドの下ならOK、猫用のトンネルの中に隠れてもらうなど、居心地がよく安全だと思える場所を提供してあげてください。

まとめ

猫がカーテン裏に隠れたがるのは、安全基地やプライベート空間、狩りの待機場所として機能するからでした。

そこに伴う心理・心境としては、『ぽかぽかして気持ちいいにゃ』『ここならバレないにゃ』『何か近づいてきたにゃ！』などと言ったところでしょう。

もし安全面に不安がある場合や、爪を引っ掛けやすいなどの理由からやめさせたいと思った場合は必ず他の場所に隠れるよう仕向けるやり方にしてください。無理やり離れさせたり、叱ったりしないでくださいね。

詝カーテンよりも魅力的な場所がある詝と思えるようになれば自然と他の場所を選ぶようになります。

ちなみに我が家の愛猫はレースカーテンがお気に入りのスポットです。どうも隠れることで、こちら側には見えていないと思い込んでいる節があるように思えてなりません。時々しっぽが出てしまっているのも愛らしく、思わずクスッと笑わずにはいられません。

皆様の愛猫はどうですか？紹介した心境と重ね合わせながら観察してみてください。