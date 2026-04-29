◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）追い切り＝４月２９日、美浦トレセン

連覇のかかるヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）の追い切りの評価は、先入観との戦いだった。

骨折による９か月半の休み明けをひと叩きしたことで、大きな上積みを期待したくなる。前走の京都記念では８着に敗れており、果たしてどこまで復調しているのか。しっかりと見極めねばならないと、双眼鏡を握る手にも力が入った。

その最終追い切りは美浦・Ｗコースで３頭併せの真ん中から、５ハロン６８秒９―１１秒４を馬なりでマークして、先に抜け出した外レッドキングリー（４歳２勝クラス）に半馬身遅れたが、動き自体は活気十分に見えた。共同会見で木村調教師は「道中の折り合いとか、最後ゴールまで頑張って走ってくれるかとか、そういうことを見てやっていました。（１週前から）変わらず元気さを保てているので、頼もしく見ています」という言葉の通りだろう。

もともとゴーサインに対して瞬時に反応するタイプではなく、この日もじわじわとスピードに乗っていった。それはＧ１初制覇を果たした昨年の天皇賞・春の最終追い切りでも同様だったので、見栄えこそしなくても、動きは心配無用だ。

太田助手も「前回はブランクがあったし、距離も短かった。休み明けで競馬での消耗は少なかったですし、今回は非常にスムーズに立ち上げられています」と手応えを口にしている。やはり状態は確実に一段階上がっていると見た。（坂本 達洋）