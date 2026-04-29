ホームで川崎に勝利

浦和レッズが監督交代の激震の中、出直しの勝利を奪った。

4月29日にJ1百年構想リーグの第13節で川崎フロンターレと対戦し2-0の勝利を収めた。

2つのPK負けを含め7連敗と苦しい浦和は、前日にマチェイ・スコルジャ監督の契約解除と田中達也アシスタントコーチの暫定監督就任を発表した。MF柴戸海が出場停止のボランチにMF渡邊凌磨をシフトし、MF中島翔哉を今季初めてスタメン起用した。

序盤から前体制との違いでグラウンダーでのパスによるつなぎが明らかに増えた浦和は、マイボールでは3-2-5に整理しながら中島とMFマテウス・サヴィオが相手ダブルボランチの両脇にズレて起点を作る形を取った。一方の川崎は4-4-2でブロックを組みながらも無理にボールを奪いに出る場面は少なく、浦和のポゼッション率がかなり高い展開で前半を終えた。

そして試合が動いたのは後半9分だった。ペナルティーエリアすぐ外の右45度付近でFWオナイウ阿道がファウルを受けフリーキックを獲得。左利きのMF金子拓郎が直接シュートを狙うと、GKスベンド・ブローダーセンが弾いたボールにサヴィオが詰めて先制した。

田中暫定監督は後半15分に中島に代えてMF早川隼平を投入。1点を追う川崎が攻勢を強め始めると後半25分にはFW小森飛絢とFW肥田野蓮治を入れた。すると、投入から1分と経たないタイミングでショートパスの交換から前を向いた小森がドリブルで持ち込み左足シュートを決めた。プレシーズンに肩の手術を行い百年構想リーグは全休が見込まれた小森は、予想以上の回復で前節に今季初出場していていたが、チームが苦しいタイミングに結果を出した。

このまま2-0で逃げ切った浦和は田中暫定監督体制のスタートに連敗をストップし、3月7日の第5節水戸ホーリーホック戦以来8試合ぶりの勝利。次節は中2日でジェフユナイテッド千葉と対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）